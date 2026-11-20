Batıçim Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (BTCIM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BR Madencilik Enerji İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'ye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
Fiillerin işlendiğine dair makul şüphe
SPK'nin bültenine göre, BTCIM pay piyasasındaki işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 veya 104'üncü maddelerinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulundu.
Yatırımcıların hak ve yararlarının korunması için 6362 sayılı SPKn'nun 1'inci maddesi çerçevesinde hareket eden Kurul, aynı kanunun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla tedbir alınmasına karar verdi.
Bu kapsamda, BR Madencilik Enerji İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'ye borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanması, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca kararlaştırıldı.
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