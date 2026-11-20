Kredi kartlarında asgari ödeme oranları değişti: Konut kredilerinde de düzenleme yapıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarında asgari ödeme oranlarını yeniden düzenledi. Yeni karara göre kredi kartı limiti 100 bin liranın altında olanlarda asgari ödeme oranı yüzde 20, 100 bin ile 200 bin lira arasında olanlarda yüzde 30, 200 bin liranın üzerindeki kartlarda ise yüzde 40 olarak uygulanacak.