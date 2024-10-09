Bakanlık yeni sahte ürün listesini ifşa etti: Kebap yerine kalp yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak yaptığı denetimlerde taklit ve tağşiş yapılan ürünleri tespit edip ifşa etmeye devam ediyor.

Son güncellemeyle birlikte, uygunsuz üretim yapan firmaların ve ürünlerinin isimleri kamuoyuna açıklandı.

34 yeni ürün listede

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek sahte gıda markalarının tek tek açıkladı.

Baldan ete baharattan zeytinyağına...

Bu kapsamda, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 34 farklı ürün afişe edildi.

Bu ürünler arasında genellikle et, süt, bal, zeytinyağı, baharat, şekerlemeler gibi temel gıda maddeleri yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ifşa listesine eklenen ürünler, bakanlığın resmi internet sitesinden " güvenilirgida.tarimorman.gov.tr " adresinden duyuruldu.

Kekik yerine yabancı maddeler

Orijinal kekik yerine yabani otlar veya renk benzerliği olan yabancı bitkiler kullanılarak tüketiciyi yanıltma girişiminde bulunuluyor.

Bal yerine taklit ürünler

Gerçek bal yerine şeker şurubu veya kimyasal maddeler kullanılarak sahte bal üretiliyor. Bu ürünler besleyici olmadığı gibi sağlığı da tehlikeye atıyor.





Kangal sucuk yerine kanatlı eti

Sucukta dana veya koyun eti yerine daha ucuz olan tavuk eti kullanıldığı ve bu durumun etiketlerde belirtilmediği ortaya çıktı.

Zeytinyağı yerine tohum yağları

Zeytinyağı olarak satılan bazı ürünlerde ayçiçek yağı gibi daha ucuz tohum yağlarının karıştırıldığı veya tamamen kullanıldığı tespit edildi.

Adana kebabında kalp

Kıyma yerine organ etleri, özellikle kalp kullanılması, Adana kebabının geleneksel yapısına aykırı ve tüketiciyi yanlış yönlendiren bir uygulama...

Pekmezde ilaç etken maddesi

Pekmez gibi doğal ürünlerde kimyasal ilaç etken maddelerinin bulunması, insan sağlığına doğrudan zararlı olabilecek sonuçlar doğuruyor.

Bu tür durumlar, hem tüketicilerin sağlığını riske atıyor hem de piyasada adil rekabetin önüne geçiyor. Bakanlık, bu gibi sahtekârlıkları ifşa ederek tüketicileri bilinçlendirmeye ve bu tür ürünlerden uzak durmalarını sağlamaya çalışıyor.

Bakanlık test ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.

Şirket ve ürün detayları tek tek paylaşılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Yeni sistemimiz guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yer alacak. Gıda Kamuoyu Duyurusu sekmesi tıklandığında iki kategoride; 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında duyurular yapılacak” açıklamasında şu bilgileri aktarmıştı:

Bakan Yumaklı, vatandaşların bu iki kategoriye girdiğinde duyuru tarihi, firma adı, marka, ürün adı, uygunsuzluk ve parti/seri no bilgilerine ulaşabileceğini belirterek, yeni sistemin hazırlıklarına 1 Ocak'ta başladıklarını anımsattı. Sistemin ilk açıldığında 1 Ocak'tan bu yana denetimlerde gıda kamuoyu duyurusuna konu olan marka ve firmalara yer verileceğini dile getiren Yumaklı, “Yarından itibaren artık her yeni sonuç ilave bir satır olarak bu internet sitesinde yer alacak” diye konuştu.

7 bin 800 kontrol görevlisi sahada

Bakanlık olarak 7 bin 800 kontrol görevlisiyle yıllık 1,3 milyon resmi kontrol gerçekleştirdiklerini dile getiren Yumaklı, şöyle devam etti:

“Bu yıl şu ana kadar 940 bin denetimde 16 bin uygunsuzluk tespit ettik. 771 milyon lira idari para cezası kestik. 368 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Yıl sonuna kadar toplam 1,5 milyona yakın denetim gerçekleştirmiş olacağız. İşletmenin risk durumuna göre bu sayı ülkemizde 2-3, şikâyet durumuna göre daha fazla olabilir.”

Yumaklı, resmi kontrollerde gıda işletmelerinin hijyeni, gıda etiket bilgileri, uyulması gereken ısı gereklilikleri, izlenebilirlik kayıtları ve sorumlu oldukları dokümanların kontrolü gibi birtakım gerekliliklerin kontrolünün yapıldığını belirtti.

724 bin gıda işletmesi tek tek denetleniyor

Türkiye genelinde, 724 bin gıda işletmesi bulunduğunu söyleyen İbrahim Yumaklı, şu bilgileri verdi: “Resmi kontrollerimizin tamamı risk esasına göre belirlenir. Düşük riskli olsa da her gıda işletmesine en az yılda bir defa denetim yapılır. Bu sıklık bazı ülkelerde 3 yıla kadar uzarken, ülkemizde işletmeler mutlaka her yıl en az bir defa denetime tabi tutulur.”

İdari yaptırımlarda tüketiciyi bilgilendirme

Resmi kontroller, analizler, ürün toplatma veya işletme faaliyetlerini durdurma gibi idari yaptırımların ardından tüketiciyi bilgilendirdiklerini anlatan Yumaklı, kamuoyu duyurusunu ‘kişilerin sağlığını tehlikeye düşüren ürünler’ ve ‘taklit veya tağşişli ürünler’ olmak üzere iki kategoride yaptıklarını söyledi. Yumaklı, sağlığı tehdit eden ürünleri piyasadan toplatıp imha ettiklerini ve işletmeler hakkında kendi yaptırımlarına ek olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

Hem firma hem de vatandaşlara çağrı

Yumaklı, vatandaşlara, ‘bu uygulamaya ilgi göstermeleri’ çağrısında bulunarak, “Onları sürecin içinde daha çok görmek istiyoruz. Tıpkı karekod uygulamasında olduğu gibi. Firmalara, işletmelere de 'kendi süreçlerinizi tekrar ve ciddi bir şekilde gözden geçirmeleri' çağrısı yapıyoruz. Bu şekilde marka güveninin oluşması firmalarımız için de bir kazanım olacaktır” dedi.















