Bakanlık gıdada sahteciliğe izin vermedi: Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 ürün yayımlandı

Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün yayımlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınladı. Bu kapsamda, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün tespit edildi. Ayrıca, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün yayımlandı.
Söz konusu liste "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı.
Bu kapsamda, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün tespit edildi. Ayrıca, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün yayımlandı.
İşte taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 ürün
İşte taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 ürün
Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk belirlendi.
Sitedeki bilgiler anlık olarak güncellenecek.
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