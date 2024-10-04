Gıda hijyeninde yeni yönetmelik resmen devreye girdi. Taklit ve hileli gıda listelerinin artık anlık olarak elektronik ortamda tüketicilerle paylaşılacağı "Gıda Kamuoyu Duyuru Sistemi" açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınlamış, bu kapsamda, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürünler tek tek ifşa edilmişti. Yeni liste yayınlandı. Peki listede hangi ürünler var? İşte sahtecilik yapan markalar ve yasaklı o ürünler...
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek sahte gıda markalarının tek tek açıklamış, bu kapsamda kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün tek tek afişe edilmişti.
Yeni liste paylaşıldı
Peynirden nişasta, salçadan boya çıktı
Yayınlanan yeni liste görenleri pes dedirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı taklit ve tağşiş ürün listesinde yer alan firmaların bazılarının salçaya boya katması ve bazı firmaların ise peynire nişasta karıştırması dikkatlerden kaçmadı. Listede ayrıca ete ve kıymaya sakatat karıştıran firmalar da yer aldı.