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Peynirden nişasta salçadan boya çıktı: Yasaklı ürünler tek tek ifşa edildi sakın almayın

Peynirden nişasta salçadan boya çıktı: Yasaklı ürünler tek tek ifşa edildi sakın almayın

Seda Ekinci
12:264/10/2024, Cuma
G: 4/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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İşte sahtecilik yapan markalar ve alınmaması gereken o ürünler
İşte sahtecilik yapan markalar ve alınmaması gereken o ürünler

Gıda hijyeninde yeni yönetmelik resmen devreye girdi. Taklit ve hileli gıda listelerinin artık anlık olarak elektronik ortamda tüketicilerle paylaşılacağı "Gıda Kamuoyu Duyuru Sistemi" açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınlamış, bu kapsamda, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürünler tek tek ifşa edilmişti. Yeni liste yayınlandı. Peki listede hangi ürünler var? İşte sahtecilik yapan markalar ve yasaklı o ürünler...

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek sahte gıda markalarının tek tek açıklamış, bu kapsamda kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün tek tek afişe edilmişti.

Yeni liste paylaşıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine yeni firma ve ürünleri de ekledi.
Söz konusu yeni liste
adresinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Peynirden nişasta, salçadan boya çıktı

Yayınlanan yeni liste görenleri pes dedirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı taklit ve tağşiş ürün listesinde yer alan firmaların bazılarının salçaya boya katması ve bazı firmaların ise peynire nişasta karıştırması dikkatlerden kaçmadı. Listede ayrıca ete ve kıymaya sakatat karıştıran firmalar da yer aldı.

İşte sahtecilik yapan markalar ve yasaklı o ürünler...

Yasaklı ürünler tek tek ifşa edildi

Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan listede bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti karıştırılması ve balda ilaç etken maddesi tespit edilmesi gibi birçok uygunsuzluk belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı,
“Yeni sistemimiz
internet sitesinde yer alacak. Gıda Kamuoyu Duyurusu sekmesi tıklandığında iki kategoride;
'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar'
ile
'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar'
başlıkları altında duyurular yapılacak” şeklinde konuşmuştu.

Tüm bilgilere ulaşılabilecek

Bakan Yumaklı,
yeni sistemle vatandaşların bu iki kategoriye girdiğinde duyuru tarihi, firma adı, marka, ürün adı, uygunsuzluk ve parti/seri no bilgilerine ulaşabileceğini
belirterek, yeni sistemin hazırlıklarına 1 Ocak'ta başladıklarını anımsattı. Sistemin ilk açıldığında 1 Ocak'tan bu yana denetimlerde gıda kamuoyu duyurusuna konu olan marka ve firmalara yer verileceğini dile getiren Yumaklı,
“Artık her yeni sonuç ilave bir satır olarak bu internet sitesinde yer alacak”
diye konuştu.

Millete neler yedirmişler neler: Bakanlık baldan ete kadar sahtecilik yapan markaları tek tek afişe etti

Gıdada sahteciliğe geçit yok! Bakanlık düğmeye bastı. Gıda ürünlerinde taklit, tağşiş ve hile yapanlar tek tek afişe edildi. Taklit ve hileli gıda listelerinin artık anlık olarak elektronik ortamda tüketicilerle paylaşılacağı "Gıda Kamuoyu Duyuru Sistemi" resmen devreye girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınladı. Bu kapsamda, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün ifşa edildi. Ayrıca, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün yayımlandı. Söz konusu liste "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı. Peki listede hangi ürünler var? İşte baldan zeytinyağına ve ete kadar bozulmuş ve değiştirilmiş 56 ürünün detayları...


#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar
#Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar
#Gıda Kamuoyu Duyuru Sistemi

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