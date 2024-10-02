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Millete neler yedirmişler neler: Bakanlık baldan ete kadar sahtecilik yapan markaları tek tek afişe etti

Millete neler yedirmişler neler: Bakanlık baldan ete kadar sahtecilik yapan markaları tek tek afişe etti

Seda Ekinci
12:132/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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İşte bozulmuş ve değiştirilmiş 56 ürün ve gıdada sahtecilik yapan o markalar
İşte bozulmuş ve değiştirilmiş 56 ürün ve gıdada sahtecilik yapan o markalar

Gıdada sahteciliğe geçit yok! Bakanlık düğmeye bastı. Gıda ürünlerinde taklit, tağşiş ve hile yapanlar tek tek afişe edildi. Taklit ve hileli gıda listelerinin artık anlık olarak elektronik ortamda tüketicilerle paylaşılacağı "Gıda Kamuoyu Duyuru Sistemi" resmen devreye girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınladı. Bu kapsamda, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün ifşa edildi. Ayrıca, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün yayımlandı. Söz konusu liste "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı. Peki listede hangi ürünler var? İşte baldan zeytinyağına ve ete kadar bozulmuş ve değiştirilmiş 56 ürünün detayları...

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek sahte gıda markalarının tek tek açıkladı. Bu kapsamda, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün afişe edildi. Ayrıca, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün yayımlandı. Söz konusu liste
adresinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Baldan ete kadar çok sayıda marka ve ürün afişe edildi

Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan listede
bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması
ile
söz konusu ürünlere kanatlı eti karıştırılması
ve
balda ilaç etken maddesi tespit edilmesi
gibi birçok uygunsuzluk belirlendi.

Çok sayıda sahte bal piyasada

Bala hiçbir katkı maddesi katılamayacağı ve balın insan sağlığını tehdit eden düzeyde hiçbir madde içeremeyeceği Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’nde açıkça belirtilmesine rağmen gıda sahtekarları üretime devam ediyor.


Balda sahtecilikte en bilinen yöntemin mısır şurubu olduğunu belirten uzmanlar; bal enzimi katılan ve çeşitli işlemler uygulanan mısır şurubunun tam bal görünümünde olduğunu belirterek düşük maliyetli bir ürün elde edilebildiğini; ayrıca arıya şeker şurubu verilerek bal üretimi ve gerçek bal içine sahte bal karıştırma gibi tağşiş ve taklit yöntemleri uygulandığını vurguladı.


İşte bozulmuş ve değiştirilmiş 56 ürün ve gıdada sahtecilik yapan o markalar

Şirket ve ürün detayları tek tek paylaşıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Yeni sistemimiz
internet sitesinde yer alacak. Gıda Kamuoyu Duyurusu sekmesi tıklandığında iki kategoride;
ile
başlıkları altında duyurular yapılacak” şeklinde konuşmuştu.

Sistem devreye girdi. Bakan Yumaklı, yeni sistemle vatandaşların bu iki kategoriye girdiğinde duyuru tarihi, firma adı, marka, ürün adı, uygunsuzluk ve parti/seri no bilgilerine ulaşabileceğini belirterek, yeni sistemin hazırlıklarına 1 Ocak'ta başladıklarını anımsattı. Sistemin ilk açıldığında 1 Ocak'tan bu yana denetimlerde gıda kamuoyu duyurusuna konu olan marka ve firmalara yer verileceğini dile getiren Yumaklı, “Artık her yeni sonuç ilave bir satır olarak bu internet sitesinde yer alacak” diye konuştu.




#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Gıda Kamuoyu Duyuru Sistemi
#gıda
#sahtecilik
#İbrahim Yumaklı

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