Balda sahtecilikte en bilinen yöntemin mısır şurubu olduğunu belirten uzmanlar; bal enzimi katılan ve çeşitli işlemler uygulanan mısır şurubunun tam bal görünümünde olduğunu belirterek düşük maliyetli bir ürün elde edilebildiğini; ayrıca arıya şeker şurubu verilerek bal üretimi ve gerçek bal içine sahte bal karıştırma gibi tağşiş ve taklit yöntemleri uygulandığını vurguladı.