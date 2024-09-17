Gıda hijyenine yeni yönetmelik

71 sayfadan oluşan taslak yönetmeliği görüşe açıldı. Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamında gıda işletmecileri kesim veya taşıma sırasında hayvansal gıdanın yüzeyinde oluşan kirleri kaldırmak için içilebilir su dışında başka bir madde kullanamayacak. Tüm hayvansal ürünlere sağlık ve tanımlama işareti koymak da zorunlu olacak. İşareti bulunmayan hayvansal gıdalar güvenilir olmayan gıda kabul edilecek.





82 DERECE SUYLA DEZENFEKSİYON

Kesim, paketleme ve diğer işlemler yapılırken, kullanılan tüm aletleri dezenfekte etmek için üretim firmalarında 82 dereceden az olmayan sıcak su sağlayan veya eşdeğer bir etki gösteren alternatif bir sisteme sahip olması gerekiyor. Açık etle teması olan personel için özel tasarlanmış musluklar kullanacak.





KOKORECE AYRI ODA ŞARTI

Hayvan kesimi yapan işletmelerde mide ve bağırsakların boşaltılması ve temizlenmesi gerçekleştiriliyor ise bu işlemlerin yapılması için ayrı bir oda olması zorunluluğu getirildi. Ayrıca canlı hayvanlar, karkaslar, yan ürünler ile personel hareketlerinin izlenmesine yönelik olarak hayvan bekleme ve kesim yerlerine geniş açıdan görüntü alma özelliğine sahip görüntüleme sistemleri zorunlu hale getiriliyor.





Dondurulma tarihi zorunluluğu

Hayvansal gıdaların dondurulmuş versiyonları üzerinde yazan tarihler yeni yönetmelik ile birlikte artırılacak. Bu kapsamda dondurulmuş gıdalar için karkas hayvanlarda kesim tarihi, yaban av hayvanlarında ve balıklarda avlanma tarihleri de etiketlerde bulundurulacak. Bununla birlikte dondurulma tarihi ile kesim tarihi aynı olmayan ürünlerin üzerine ek olarak dondurulma tarihi de konulmak zorunda olacak.







