Gıdada hileye anlık ifşa

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, taklit ve hileli gıda listelerinin artık anlık olarak elektronik ortamda tüketicilerle paylaşılacağı Gıda Kamuoyu Duyuru Sistemi'nin bugün başlayacağını dile getirdi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde dün düzenlenen ‘Güvenilir Gıdada Yeni Dönem’ toplantısında konuşan Yumaklı, güvenilir gıdayla ilgili yaptıkları yenilikleri anlattı.

Yumaklı, “Yeni sistemimiz guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yer alacak. Gıda Kamuoyu Duyurusu sekmesi tıklandığında iki kategoride; 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında duyurular yapılacak” şeklinde konuştu.

ŞİRKET VE ÜRÜN DETAYLARI PAYLAŞILACAK

Bakan Yumaklı, vatandaşların bu iki kategoriye girdiğinde duyuru tarihi, firma adı, marka, ürün adı, uygunsuzluk ve parti/seri no bilgilerine ulaşabileceğini belirterek, yeni sistemin hazırlıklarına 1 Ocak'ta başladıklarını anımsattı. Sistemin ilk açıldığında 1 Ocak'tan bu yana denetimlerde gıda kamuoyu duyurusuna konu olan marka ve firmalara yer verileceğini dile getiren Yumaklı, “Yarından itibaren artık her yeni sonuç ilave bir satır olarak bu internet sitesinde yer alacak” diye konuştu.

7 BİN 800 KONTROL GÖREVLİSİ SAHADA

Bakanlık olarak 7 bin 800 kontrol görevlisiyle yıllık 1,3 milyon resmi kontrol gerçekleştirdiklerini dile getiren Yumaklı, şöyle devam etti: “Bu yıl şu ana kadar 940 bin denetimde 16 bin uygunsuzluk tespit ettik. 771 milyon lira idari para cezası kestik. 368 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Yıl sonuna kadar toplam 1,5 milyona yakın denetim gerçekleştirmiş olacağız. İşletmenin risk durumuna göre bu sayı ülkemizde 2-3, şikâyet durumuna göre daha fazla olabilir.”

Yumaklı, resmi kontrollerde gıda işletmelerinin hijyeni, gıda etiket bilgileri, uyulması gereken ısı gereklilikleri, izlenebilirlik kayıtları ve sorumlu oldukları dokümanların kontrolü gibi birtakım gerekliliklerin kontrolünün yapıldığını belirtti.

724 BİN GIDA İŞLETMESİ TEK TEK DENETLENİYOR

Türkiye genelinde, 724 bin gıda işletmesi bulunduğunu söyleyen İbrahim Yumaklı, şu bilgileri verdi: “Resmi kontrollerimizin tamamı risk esasına göre belirlenir. Düşük riskli olsa da her gıda işletmesine en az yılda bir defa denetim yapılır. Bu sıklık bazı ülkelerde 3 yıla kadar uzarken, ülkemizde işletmeler mutlaka her yıl en az bir defa denetime tabi tutulur.”

İDARİ YAPTIRIMLARDA TÜKETİCİYE BİLGİLENDİRME

Resmi kontroller, analizler, ürün toplatma veya işletme faaliyetlerini durdurma gibi idari yaptırımların ardından tüketiciyi bilgilendirdiklerini anlatan Yumaklı, kamuoyu duyurusunu ‘kişilerin sağlığını tehlikeye düşüren ürünler’ ve ‘taklit veya tağşişli ürünler’ olmak üzere iki kategoride yaptıklarını söyledi. Yumaklı, sağlığı tehdit eden ürünleri piyasadan toplatıp imha ettiklerini ve işletmeler hakkında kendi yaptırımlarına ek olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

Hem firma hem de vatandaşlara çağrı

Yumaklı, vatandaşlara, ‘bu uygulamaya ilgi göstermeleri’ çağrısında bulunarak, “Onları sürecin içinde daha çok görmek istiyoruz. Tıpkı karekod uygulamasında olduğu gibi. Firmalara, işletmelere de 'kendi süreçlerinizi tekrar ve ciddi bir şekilde gözden geçirmeleri' çağrısı yapıyoruz. Bu şekilde marka güveninin oluşması firmalarımız için de bir kazanım olacaktır” diye konuştu.











