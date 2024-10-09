Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Federasyon Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında son dönemdeki gelişmelere değindi. Balcı, son bir aydır un ve diğer girdi fiyatlarında yaşanan artışların fırıncı esnafını zor duruma soktuğunu belirtti. Maliyetlerdeki bu artışların, ekmek üretim maliyetini de doğrudan etkilediğine dikkat çeken Balcı, şu an için ekim ayında bir fiyat artışı öngörülmediğini, ancak mevcut durumun sürdürülememesi halinde sonraki aylarda fiyat artışının gündeme gelebileceğini ifade etti.

Ekmeğe zam gelecek mi?

Balcı, artışların devam etmesi durumunda ekmek fiyatının makul olmaktan çıkacağına dikkati çekti. Maliyetlerdeki bu artışların, ekmek üretim maliyetini de doğrudan etkilediğine dikkat çeken Balcı, şu an için ekim ayında bir fiyat artışı öngörülmediğini, ancak mevcut durumun sürdürülememesi halinde sonraki aylarda fiyat artışının gündeme gelebileceğini ifade etti.

Ekmeğin kilogram fiyatı kaç TL'den satılıyor?

"Bugün ekmeğin kilogram fiyatı 50 liraya satılıyorsa bu fiyatı 65 lirada muhafaza etmek mümkün olmaz. Bu da ekmeğe olumsuz yansıyacak demektir. Bugüne kadar esnafımız gerekli özveriyi gösterdi. Bu ay içinde de kilogramı 50 liradan satılan ekmekte bir fiyat değişikliği olmayacağını ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Balcı, şunları kaydetti: Amacımız, temel gıda maddesi ekmekte, fiyat artışı yapmadan götürebildiğimiz kadar götürmek. Özetle bu ay için ekmek fiyatları kilogramı 50 liradan satılıyor, bu fiyattan satılmaya devam edecektir ama bizim yaptığımız çalışmalar netice vermezse bu aydan sonraki süreçte ekmek fiyatına bunun yansıması ciddi anlamda olacak demektir."







