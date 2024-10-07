Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Bakan Bayraktar duyurdu: Elektrik ve doğal gaza 3 ay zam yapılmayacak

Bakan Bayraktar duyurdu: Elektrik ve doğal gaza 3 ay zam yapılmayacak

Pınar Görgü
17:157/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaza 3 ay zam yapılmayacağını duyurdu. Elektrikte yeni destek modelinin 2025'te uygulamaya başlanacağını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaza 3 ay boyunca zam yapılmayacağını aktardı.


Bayraktar,
"
Dar gelirli hanelere enerji desteği sürecek. Yeni yıla kadar genel tarifelere zam yapılmayacak. Elektrik tüketimi yüksek olana destek az olacak"
ifadelerini kullandı.

Yeni destek modeli 2025'te

Bakan Bayraktar, İran'daki enerji tesislerinin vurulması durumunda Türkiye'ye doğalgaz arzı etkilenir mi sorusuna da yanıt verdi.


Bakan Bayraktar konuya ilişkin
"Petrol tarafında arz noktasında bize etkisi olmaz. Ama doğalgaz tarafında İran ile uzun dönemli bir anlaşmamız var. Doğalgaz altyapısına sıkıntı gelirse arz ile alakalı bizi etkileyecek bir durum olabilir. Ama temel stratejimiz arz çeşitliliği. Uzun dönem LNG anlaşmaları da bunun bir parçası" i
fadelerini kullandı

Bölgedeki gerilimin Türkiye'deki doğalgaz fiyatlarında artışa yol açıp açmayacağı sorusuna yönelik ise Bayraktar
"Biz arz güvenliği için tedbir alıyoruz. Fiyatlarla ilgili ciddi bir desteğimiz var. Kış için artış öngörmüyoruz. Özellikle 2025 ile alakalı olarak enflasyonu da dikkate alarak hareket ediyoruz"
dedi.

Enerji Bakanı Bayraktar, enerji fiyatlarının bölgedeki gerilimden etkilenmesini önlemek için alternatif enerji güzergahına Kalkınma Yolu’na işaret etti.
"Kalkınma Yolu mutlaka enerji yoluna dönüşmeli. Bunu Iraklı muhataplarımıza da söyledik"
dedi.

Günlük petrol üretimi 110 bin varile ulaştı

Bakan Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığının azaltılması çalışmalarına hız verildiğini vurguladı.


Kamu ve özel firmaların günlük petrol üretiminin yaklaşık 110 bin varile ulaştığını ifade etti.


Türkiye yeni bir döneme giriyor: Bakan Bayraktar 'İzin süreçlerinde iyileştirme yapılacak' diyerek duyurdu

Isınmada, binalarda, sanayi ile ulaştırma sektörlerinde ve yapay zeka kaynaklı ihtiyaçlarda elektrik enerjisi kullanımının yaygınlaşmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışmaların hızlandırdı. Bakan Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerjide toplam 80 bin megavat kapasite tahsisi yapıldığını belirterek, her yıl 8 ila 10 bin megavatlık kurulu gücün devreye alınabileceğini söyledi. Bayraktar ayrıca, dışa bağımlılığın azaltılması ve "2053 karbon nötr ekonomi" hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji ve verimlilik konularına dikkat edileceğini dile getirip "Reformlarımızın başında izin süreçleriyle ilgili bir iyileştirme var. Bunun çok kısa zaman içerisinde bu yıl içerisinde inşallah meclisimizin gündemine getirmeyi planlıyoruz" dedi.


#Elektrik
#doğal gaz
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın havalar nasıl olacak? 8 Ekim 2024 Meteoroloji yarınki hava durumu tahminleri