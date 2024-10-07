Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaza 3 ay zam yapılmayacağını duyurdu. Elektrikte yeni destek modelinin 2025'te uygulamaya başlanacağını belirtti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaza 3 ay boyunca zam yapılmayacağını aktardı.
Yeni destek modeli 2025'te
Bakan Bayraktar, İran'daki enerji tesislerinin vurulması durumunda Türkiye'ye doğalgaz arzı etkilenir mi sorusuna da yanıt verdi.
Günlük petrol üretimi 110 bin varile ulaştı
Bakan Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığının azaltılması çalışmalarına hız verildiğini vurguladı.
Kamu ve özel firmaların günlük petrol üretiminin yaklaşık 110 bin varile ulaştığını ifade etti.