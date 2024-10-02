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Ekonomi
Türkiye yeni bir döneme giriyor: Bakan Bayraktar 'İzin süreçlerinde iyileştirme yapılacak' diyerek duyurdu

Türkiye yeni bir döneme giriyor: Bakan Bayraktar 'İzin süreçlerinde iyileştirme yapılacak' diyerek duyurdu

Seda Ekinci
14:152/10/2024, الأربعاء
Yeni Şafak
AA
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Türkiye enerjide yeni bir reform ve yatırım dönemine giriyor
Türkiye enerjide yeni bir reform ve yatırım dönemine giriyor

Isınmada, binalarda, sanayi ile ulaştırma sektörlerinde ve yapay zeka kaynaklı ihtiyaçlarda elektrik enerjisi kullanımının yaygınlaşmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışmaların hızlandırdı. Bakan Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerjide toplam 80 bin megavat kapasite tahsisi yapıldığını belirterek, her yıl 8 ila 10 bin megavatlık kurulu gücün devreye alınabileceğini söyledi. Bayraktar ayrıca, dışa bağımlılığın azaltılması ve "2053 karbon nötr ekonomi" hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji ve verimlilik konularına dikkat edileceğini dile getirip "Reformlarımızın başında izin süreçleriyle ilgili bir iyileştirme var. Bunun çok kısa zaman içerisinde bu yıl içerisinde inşallah meclisimizin gündemine getirmeyi planlıyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB) tarafından düzenlenen Enerji Stratejileri Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Yenilenebilir enerjide toplam 80 bin megavat kapasite tahsisi yapıldığını belirten Bakan Bayraktar, her yıl 8 ila 10 bin megavatlık kurulu gücün devreye alınabileceği
ni söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

"2053 karbon nötr ekonomi" hedefine dikkat çekti

Elektrik talebinin her yıl giderek artacağını, talebi karşılamak için yatırım yapılırken arz güvenliğinin sağlanması,
dışa bağımlılığın azaltılması ve
"2053 karbon nötr ekonomi"
hedefi doğrultusunda
yenilenebilir enerji ve verimlilik konularına dikkat edileceğini dile getiren Bakan Bayraktar,
ısınmada, binalarda, sanayi ile ulaştırma sektörlerinde ve yapay zeka kaynaklı ihtiyaçlarda elektrik enerjisi kullanımının yaygınlaşmasının ülkede elektrik talebindeki artışı da beraberinde getireceğini aktardı.

Elektrik talebinin 2035'te 510 teravatsaate ulaşacağını öngördüklerini dile getiren Bayraktar,
enerji faturasının 2022'de 96,5 milyar dolar, geçen yıl 70 milyar dolar civarında, bu yıl da benzer oranda olacağını öngördüklerini söyledi.

Hem dışa bağımlılığı azaltacak hem de taleplerimizi karşılayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,
Türkiye'de enerjinin yüzde 66-67 oranında ithal edildiğine, dışa bağımlılığı düşürmek için belli alanlara yoğunlaşılması gerektiğine dikkati çekerek, yenilenebilir enerji ve verimliliğin ön sıralarda yer aldığını
ifade etti.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının en kısa sürede ve çevreyle uyumlu olarak ekonomiye dahil edilmesi gerektiğini belirten Bayraktar,
"Bu alan, hem dışa bağımlılığımızı azaltacak hem artan talebimizi karşılamaya destek olacak hem de iklimle ilgili hedeflerimizi sıfır emisyon üretimiyle karşılayacak bir alan.
Dolayısıyla bu alanı oldukça önemsiyoruz. Yenilenebilir enerjide mutlaka önümüzdeki dönemde çok daha güçlü, çok daha hızlı bir şekilde bu alanın gelişeceğini planlıyoruz."
ifadelerini kullandı.

Bayraktar, 2017-2023 döneminde enerji verimliliğine kamu ve özel sektör olarak 8,5 milyar dolar yatırım yapıldığını, bu sayede yaklaşık
70 milyon tonluk karbon emisyonunun engellendiğini kaydetti.

Hedef 100 milyon ton karbon emisyonunun engellenmesi

Enerji verimliliği alanında 2024-2030 arasında birincil enerjide yaklaşık yüzde 16'lık tasarruf hedeflendiğini anlatan
Bayraktar, bu dönemde 20 milyar dolar yatırım ve yaklaşık 100 milyon ton karbon emisyonunun engellenmesini hedeflediklerini aktardı.

Bayraktar, iklim hedefleri kapsamında kritik madenler ve nükleer enerjinin de önemli rolü olduğuna dikkati çekerek, hedeflere ulaşmak için mutlaka 20 bin megavat kapasiteli nükleer enerji projelerinin Akkuyu, Sinop ve Trakya'da devreye alınması gerektiğini,
büyük projelerin küçük modüler reaktörler ile desteklenmesini önemsediklerini
bildirdi.
Türkiye'de elektrik üretiminde doğal gazın payını yüzde 20'lerde tutmayı hedeflediklerini ifade eden
Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz üretiminin 6 milyon metreküpü bulduğunu, 2025'in ilk çeyreğinde bunu 10 milyon metreküpe, yeni yüzer üretim platformuyla da 2026'nın üçüncü çeyreğinde 20 milyon metreküpe çıkarmayı planladıklarını kaydetti.

Oruç Reis Somali için yola çıkacak

Bakan Bayraktar,
MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin cumartesi günü Somali'ye yolcu edileceği bilgisini de paylaştı.
Bayraktar, enerji projelerine yönelik ekipman üretiminde yerlileşmeyi önemsediklerini vurgulayarak, böylece Türkiye'nin enerjide altyapısının güçleneceğine işaret etti.
Yenilenebilir enerjinin hedeflere ulaşmada kilit rol oynadığına, güneş ve rüzgar kurulu gücünün 30 bin megavata ulaştığına değinen Bayraktar, yatırımcıya tahsis edilen 80 bin megavat kapasite bulunduğunu bildirdi.

Bayraktar, bunun 30 bin megavatının sanayicinin, ticaret erbabının, otellerin, turizmcilerin kendi elektrik ihtiyacı için olduğunu, sanayicilerin ciddi ilave talepleri de bulunduğunu söyledi.

Türkiye yeni bir döneme giriyor: İzin süreçlerinde iyileştirme yapılacak

Yaklaşık 33 bin megavat depolama ve 10 bin megavatın üzerinde lisanslı kapasiteler tahsis edildiğine işaret eden Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
"Bu 80 bin megavatı biz eğer önümüzdeki beş yılda, altı, yedi yılda yani kendilerine verdiğimiz belli süreler içerisinde gerçekleştirdiğimizde
Türkiye aslında her yıl neredeyse 8 ila 10 bin megavatlık bir yenilenebilir gücü devreye alabilecek.
Yani Avrupa'da bir ülkeninki kadar kurulu gücü biz bir senede sadece yapabilecek hale geliyoruz. Dolayısıyla burada yatırımcılara, finansal kuruluşlara büyük bir rol düşüyor. Elbette ki bize de düşen bir rol var. Yatırımcıların karşılaştığı farklı idarelerden, kamu idarelerinden ve yerel idarelerden bekledikleri izinlerde de bir iyileştirme sürecine girmemiz lazım. Bununla alakalı çalışmamızı hazırladık.
Türkiye enerjide yeni bir reform ve yatırım dönemine giriyor. Reformlarımızın başında izin süreçleriyle ilgili bir iyileştirme var. Bunun çok kısa zaman içerisinde, bu yıl içerisinde inşallah meclisimizin gündemine getirmeyi planlıyoruz."

Türkiye kapasiteyi aşacak: Avrupa'nın yatırım üssü olacağız

Türkiye teknoloji ve enerji hamlelerine her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü İlker Murat Ar, PİLDER tarafından Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Batarya Teknolojileri Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin hedeflerine vurgu yaptı. 2030 yılına kadar 80 gigavatsaatlik bir kapasite inşa ederek batarya teknolojilerinde bölgesel üretim ve yatırım üssü olmayı hedeflediklerini bildiren Ar, Lityum-iyon bataryaların her an yeni gelişmelere sahne olan batarya teknolojilerinde en yaygın kullanılan teknoloji durumunda olduğunu belirterek "Yeni nesil batarya teknolojilerine yönelik AR-GE çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Bu açıdan bakıldığında, katı hal bataryalar, lityum-kükürt ve sodyum-iyon gibi alternatif teknolojilerle metal-hava bataryaları önümüzdeki yıllarda endüstrinin yönünü belirleyecek kritik teknolojiler olacak." diyerek yeni bir rekabet alanı inşa edildiğine dikkat çekti.


#Alparslan Bayraktar
#yenilenebilir enerji
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
#ekonomi
#Oruç Reis
#Somali
#enerji
#Sakarya Gaz Sahası

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