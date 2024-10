Türkiye teknoloji ve enerji hamlelerine her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü İlker Murat Ar, PİLDER tarafından Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Batarya Teknolojileri Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin hedeflerine vurgu yaptı. 2030 yılına kadar 80 gigavatsaatlik bir kapasite inşa ederek batarya teknolojilerinde bölgesel üretim ve yatırım üssü olmayı hedeflediklerini bildiren Ar, Lityum-iyon bataryaların her an yeni gelişmelere sahne olan batarya teknolojilerinde en yaygın kullanılan teknoloji durumunda olduğunu belirterek "Yeni nesil batarya teknolojilerine yönelik AR-GE çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Bu açıdan bakıldığında, katı hal bataryalar, lityum-kükürt ve sodyum-iyon gibi alternatif teknolojilerle metal-hava bataryaları önümüzdeki yıllarda endüstrinin yönünü belirleyecek kritik teknolojiler olacak." diyerek yeni bir rekabet alanı inşa edildiğine dikkat çekti.