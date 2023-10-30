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Ekonomi

Türkiye'den enerji hamlesi: Bir ülkeyle daha mutabakata varıldı 2024 yılına kadar uzatıldı

Türkiye ile Cezayir, enerji alanında işbirliğini genişletmek amacıyla görüşmede bulundu. Ticari ilişkilerini güçlendirme konusunda mutabakata varan iki ülkeden yeni hamle geldi. Cezayir'in Türkiye'ye yıllık 5,4 milyar metreküpe ulaşan miktarda sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikine ilişkin sözleşme 2024 yılına kadar uzatıldı.

12:20 - 30/10/2023 Pazartesi
AA
Türkiye'den yeni hamle

Türkiye'den yeni hamle

Cezayir'in milli petrol ve gaz şirketi Sonatrach Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Rachid Hachichi ile Türkiye Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Abdulvahit Fidan, Cezayir'de bir araya geldi.


Ticari ilişkiler ele alındı

Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede iki tarafın Sonatrach ile BOTAŞ arasında sıvılaştırılmış doğal gaz alım satımına ilişkin sözleşmeler çerçevesinde mevcut uzun vadeli ticari ilişkileri ele aldığı kaydedildi.

Tarafların ilişkilerini güçlendirme konusunda mutabakata vardıklarına vurgu yapılan açıklamada, Haşişi ile Fidan'ın bu vesileyle ortaklıklarını genişletme ve yeni iş imkanlarını keşfetme konusunda görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.


Sözleşme 2024'e kadar uzatıldı

Açıklamada, Sonatrach'ın 1988 yılından bu yana BOTAŞ'a sıvılaştırılmış gaz tedarik ettiği hatırlatılarak, Cezayir'in 2020 yılında Türkiye'ye yıllık 5,4 milyar metreküpe ulaşan miktarda sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikine ilişkin sözleşmeyi 2024 yılına kadar uzatma kararı aldığı vurgulandı.

Sonatrach Genel Müdürü Haşişi, geçen hafta, İtalya'daki bir enerji konferansında şirketin gaz üretiminin 130 milyar metreküp olduğunu, bunun 45 milyarının iç tüketime, geri kalanının ise ihracata ayrıldığını söylemişti. Toplantı sırasında iki ortak, ticari ilişkilerini güçlendirme konusunda mutabakata vardı.



#Türkiye
#enerji
#anlaşma
#doğalgaz
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