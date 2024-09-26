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Ekonomi
Dünyaca ünlü ekonomist: Türkiye gölgelerden çıkıyor 2026’da 16.520 dolara çıkacak

Dünyaca ünlü ekonomist: Türkiye gölgelerden çıkıyor 2026’da 16.520 dolara çıkacak

Seda Ekinci
12:2226/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Dünyaca ünlü ekonomi profesörü Steve Hanke'ten Türkiye paylaşımı
Dünyaca ünlü ekonomi profesörü Steve Hanke'ten Türkiye paylaşımı

Dünyaca ünlü ekonomi profesörü Steve Hanke'in, sosyal medya hesabından yaptığı Türkiye paylaşımı gündem oldu. Ülke ekonomisine yönelik Trading Economics'in verilerine dikkat çeken Hanke, "Türkiye'de kişi başına düşen GSYİH 2023'te tüm zamanların en yüksek ortalaması olan 14.630,37 dolara ulaştı ve 2026'da 16.520 dolara çıkması bekleniyor." dedi. Hanke ayrıca "Bugün yüksek frekanslı verileri kullanarak Türkiye'nin yıllık enflasyonunu %28,8 olarak doğru bir şekilde ölçebiliyorum. Türkiye gölgelerden çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü ekonomi profesörü Steve Hanke, sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisine yönelik dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Steve Hanke'in 2026 yılına dikkat çektiği paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Hanke, X hesabından yaptığı paylaşımda,
"Trading Economics verilerine göre, Türkiye'de kişi başına düşen GSYİH 2023 yılında ortalama 14.630 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, 2026 yılına kadar 16.520 dolara çıkması öngörülüyor"
dedi.

Steve Hanke

'Türkiye gölgelerden çıkıyor'

Steve Hanke ayrıca Türkiye ekonomisine yönelik yaptığı açıklamada;
"Bugün yüksek frekanslı verileri kullanarak Türkiye'nin yıllık enflasyonunu %28,8 olarak doğru bir şekilde ölçebiliyorum. TÜRKİYE GÖLGELERDEN ÇIKIYOR."
ifadelerini kullandı.
Hanke'nin X'teki bu paylaşımı kısa sürede yüzlerce paylaşım ve yorum aldı.

Türkiye ekonomisi 2023'te yüzde 4,5 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'e ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre,
Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 4,5, 2023'ün son çeyreğinde de yüzde 4 büyüme kaydetti.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 75 artarak 26 trilyon 276 milyar 307 milyon lira olarak gerçekleşti.
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde,
2023'te bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak, finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 9, inşaat yüzde 7,8, hizmetler yüzde 6,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,7, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1,2 ve sanayi yüzde 0,8 arttı. Tarım sektörü ise yüzde 0,2 geriledi.

Kişi başına GSYH değeri, 2023'te cari fiyatlarla 307 bin 952 lira (13 bin 110 dolar) olarak hesaplandı.

Böylece Türkiye ekonomisi üst üste 14 çeyrektir büyümüş oldu.

Türkiye kapasiteyi aşacak: Avrupa'nın yatırım üssü olacağız

Türkiye teknoloji ve enerji hamlelerine her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü İlker Murat Ar, PİLDER tarafından Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Batarya Teknolojileri Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin hedeflerine vurgu yaptı. 2030 yılına kadar 80 gigavatsaatlik bir kapasite inşa ederek batarya teknolojilerinde bölgesel üretim ve yatırım üssü olmayı hedeflediklerini bildiren Ar, Lityum-iyon bataryaların her an yeni gelişmelere sahne olan batarya teknolojilerinde en yaygın kullanılan teknoloji durumunda olduğunu belirterek "Yeni nesil batarya teknolojilerine yönelik AR-GE çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Bu açıdan bakıldığında, katı hal bataryalar, lityum-kükürt ve sodyum-iyon gibi alternatif teknolojilerle metal-hava bataryaları önümüzdeki yıllarda endüstrinin yönünü belirleyecek kritik teknolojiler olacak." diyerek yeni bir rekabet alanı inşa edildiğine dikkat çekti.


#Steve Hanke
#Trading Economics
#Türkiye ekonomisi

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