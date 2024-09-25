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Ekonomi
Türkiye kapasiteyi aşacak: Avrupa'nın yatırım üssü olacağız

Türkiye kapasiteyi aşacak: Avrupa'nın yatırım üssü olacağız

Seda Ekinci
13:5225/09/2024, الأربعاء
Yeni Şafak
AA
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Yeni bir rekabet alanı inşa ediliyor' diyerek duyurdular: Avrupa'nın yatırım üssü olacağız
Yeni bir rekabet alanı inşa ediliyor' diyerek duyurdular: Avrupa'nın yatırım üssü olacağız

Türkiye teknoloji ve enerji hamlelerine her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü İlker Murat Ar, PİLDER tarafından Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Batarya Teknolojileri Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin hedeflerine vurgu yaptı. 2030 yılına kadar 80 gigavatsaatlik bir kapasite inşa ederek batarya teknolojilerinde bölgesel üretim ve yatırım üssü olmayı hedeflediklerini bildiren Ar, Lityum-iyon bataryaların her an yeni gelişmelere sahne olan batarya teknolojilerinde en yaygın kullanılan teknoloji durumunda olduğunu belirterek "Yeni nesil batarya teknolojilerine yönelik AR-GE çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Bu açıdan bakıldığında, katı hal bataryalar, lityum-kükürt ve sodyum-iyon gibi alternatif teknolojilerle metal-hava bataryaları önümüzdeki yıllarda endüstrinin yönünü belirleyecek kritik teknolojiler olacak." diyerek yeni bir rekabet alanı inşa edildiğine dikkat çekti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü İlker Murat Ar,
Pil Batarya Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (PİLDER) tarafından Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Batarya Teknolojileri Zirvesi'nde enerji sistemlerinin güvenilirliğini artırarak temiz enerjiye ulaşım imkanı sunan batarya teknolojilerinin önemine vurgu yaptı.
2030 yılına kadar 80 gigavatsaatlik bir kapasite inşa ederek batarya teknolojilerinde bölgesel üretim ve yatırım üssü olmayı hedeflediklerini bildiren Murat Ar,
Sanayide, batarya teknolojisiyle dayanıklılık ve geri dönüşüm uygulamalarına dayalı yeni bir rekabet alanı inşa edildiğine dikkat çekti.
Programda
"Lityum-iyon bataryalar her an yeni gelişmelere sahne olan batarya teknolojilerinde en yaygın kullanılan teknoloji durumunda"
diyen
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü İlker Murat Ar,
Ancak yeni nesil batarya teknolojilerine yönelik AR-GE çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Bu açıdan bakıldığında, katı hal bataryalar, lityum-kükürt ve sodyum-iyon gibi alternatif teknolojilerle metal-hava bataryaları önümüzdeki yıllarda endüstrinin yönünü belirleyecek kritik teknolojiler olacak."
ifadelerini kullandı.

Ar, batarya teknolojileri yolculuğundaki bir diğer gelişim alanının ise sürdürülebilir ham madde tedariki ve geri dönüşüm süreçlerinin geliştirilmesi olduğunu vurgulayarak, akıllı batarya yönetim sistemleri ve enerji verimliliğini artıracak yeni yazılım çözümlerinin de fırsat alanlar olduğunu söyledi.

Türkiye'nin otomotiv ve otomotiv yan sanayisindeki gücü, elektrikli araç piyasasındaki öncülüğü ve yenilenebilir enerji teknolojilerine verdiği önemle batarya ve enerji depolama sistemleri için çok önemli bir yatırım potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Ar, şunları kaydetti:

Hedefimiz bölgesel bir üretim ve yatırım üssü olmak

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sürdürülebilir ve rekabetçi büyümenin bir unsuru olduğuna inandığımız batarya teknolojilerine yönelik izlediğimiz yol haritasının temelinde de yerli batarya üretimini teşvik etmek, kritik minerallerin yerli kaynaklardan teminiyle stratejik tedarik zincirini güçlendirmek ve AR-GE çalışmalarına destek vermek yer alıyor. Bu doğrultuda, yakın zamanda açıkladığımız
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi ve HIT-30 programları
kapsamında batarya teknolojileri ve bileşenleriyle enerji depolama sistemlerinin içinde bulunduğu, ülkemizi ön plana taşıyacağını düşündüğümüz odak alanlarına sağlayacağımız destek ve teşviklerle 2030 yılına kadar 80 gigavatsaatlik bir kapasite inşa ederek bölgesel bir üretim ve yatırım üssü olmayı hedefliyoruz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü İlker Murat Ar

'Türkiye'yi dünya ligine taşıyacağız'

Bakanlık olarak batarya teknolojilerini Türkiye'nin sanayi ve teknolojideki dönüşümüne liderlik edecek stratejik bir alan olarak değerlendirdiğimizin bir kez daha altını çizerek vurgulamak istiyorum. Bu doğrultuda,
yerli üretim kapasitemizi artırarak dışa bağımlılığı azaltmak, AR-GE faaliyetleriyle bu alandaki yenilikçiliğimizi desteklemek temel önceliğimiz ve birlikte çalışarak ülkemizi batarya teknolojilerinde dünya ligine taşımak ana hedefimizdir."

"Avrupa'nın batarya üretim üssü olma yolunda hızla ilerliyoruz"

PİLDER Başkanı Kadem Usta da batarya teknolojilerinin dünyadaki sürdürülebilir enerji geçişinin kritik parçalarından biri haline geldiğini söyledi.

Usta, Türkiye'deki batarya üretim ekosisteminde önemli gelişmelerin kaydedildiğini belirterek,
"Ülkemizde halihazırda 2 hücre üretim tesisi ve çeşitli ölçeklerde 100'e yakın lityum-iyon batarya üretim tesisi aktif olarak faaliyet göstermektedir. Yatırım aşamasında olan gigavatsaat kapasitesinin üzerinde 4 yeni hücre üretim tesisi ile bu sayı daha da artacaktır. Ülkemizin 2030 yılına kadar 80 gigavatsaat batarya üretim kapasitesini aşacağını öngörüyoruz."
dedi.

Batarya teknolojilerinin her aşamasında sürdürülebilirlik ve çevre dostu yaklaşımların ön planda tutulduğuna dikkati çeken Usta,
Türkiye'nin ham madde üretiminden geri dönüşümüne kadar geniş bir batarya ekosistemine sahip olduğunu dile getirdi.

Usta, özellikle lityum-iyon teknolojisinin hızla büyümesiyle birlikte elektrikli araçlar ve enerji depolama sistemleri gibi alanlarda bu teknolojilerin büyük önem taşıdığı vurgulayarak,
"Türkiye, Avrupa'nın batarya üretim üssü olma yolunda hızla ilerlemektedir. 2023 yılında sadece lityum-iyon bataryalar için gerçekleştirilen 1 milyar dolarlık ithalat, bu alanın stratejik önemini bir kez daha ortaya koymuştur."
diye konuştu.

HIT-30 Programı nedir?

yüksek öncelikli teknoloji alanlarında, özel nitelikli projelere kapsamlı destek ve teşviklerin sağlandığı, ihtiyaca özel çözümler geliştirilen bir yatırım programıdır.
Program, ülkeye yüksek teknolojili ve katma değerli yeni yatırımlar kazandırmak üzere cazip fırsat ve avantajlar sunmaktadır.
HIT-30 Programı ile vergi teşvikleri ve hibe desteklerinden oluşan toplam 30 milyar dolarlık kaynak yüksek teknoloji yatırımlarına aktarılacaktır.
Programla yarı iletkenler, mobilite, yeşil enerji, ileri imalat, sağlıklı yaşam, dijital teknolojiler, haberleşme, uzay ve bu alanlardaki değer zincirlerini geliştirecek 30’un üzerindeki başlıkta yatırımlara nitelikli destekler sağlanacaktır.

4 büyük üs için anlaşma imzalandı

Enerjide "oyun değiştiren" olarak kabul edilen ve özellikle "yenilenebilir enerji" sektörünün büyümesini destekleyecek batarya teknoloji için Türkiye'den beklenen hamle geldi.
Pil Batarya Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (PİLDER) Başkanı Kadem Usta, batarya kapasitesini artırmak için kurulması planlanan 4 büyük üretim üssü için anlaşmaların imzalandığını duyurmuştu.
Cep telefonlarından elektrikli araçlar ve enerji depolama sistemlerine kadar farklı tip ve kapasitede üretilen bataryaların küresel hacminin gelecek 10 yılda ciddi büyüme göstereceğini vurgulayan (PİLDER) Başkanı Kadem Usta,
batarya teknolojilerinin, sürdürülebilir enerji geçişinin kritik parçası haline geldi
ğini anlatarak
"Ülkemizin 2030 yılına kadar 80 gigavatsaat üretim kapasitesini aşacağını öngörüyoruz."
dedi.

Türkiye'den dev adım: 4 büyük üs için anlaşma imzalandı rekor kıracak

Teknoloji ve ekonomi alanındaki gelişmeleriyle dünyanın gözde yatırım merkezlerinden biri haline gelen Türkiye'den bir hamle daha geldi. Enerjide "oyun değiştiren" olarak kabul edilen ve özellikle "yenilenebilir enerji" sektörünün büyümesini destekleyecek batarya teknolojilerinin, dünyada üzerinde en çok yatırım ve AR-GE yapılan alanlar arasında yer aldığını bildiren Pil Batarya Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (PİLDER) Başkanı Kadem Usta, Yakın zamanda Türkiye'de kurulması planlanan 4 batarya üretim tesisi için anlaşmalar imzalandığını duyurdu. Dünya genelinde batarya üretim kapasitesinin halihazırda 2,6 teravatsaat seviyesinde bulunduğunu bildiren Usta, 'Ülkemizin 2030 yılına kadar 80 gigavatsaat üretim kapasitesini aşacağını öngörüyoruz.' dedi.

İngiltere'den dikkat çeken Türkiye raporu! "Artışı en fazla hızlandıran ülkeler arasına girdi" diyerek paylaştılar

Enerji hamleleriyle hızla gelişen ve tüm dikkatleri üzerine çeken, gerek savunma sanayii, gerekse enerji hamleleriyle yabancı basının gündeminden düşmeyen Türkiye şimdi de Londra merkezli uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember'ın raporunda yer aldı. Güneş enerjisi kapasitesindeki artışa ilişkin yayınlanan raporda; "Türkiye, geçen yıla göre güneş enerjisi kurulumlarını en fazla hızlandıran ülkeler arasında yer alıyor." ifadeleri kullanıldı. Gerek enerji alanında gerekse petrol alanında tüm dikkatleri üzerine çeken Türkiye yapılacak yeni keşiflerle ki; özellikle Karadeniz'de başlayacak petrol sondaj çalışmalarıyla dünyada ve özellikle bölgede pek çok dengeyi değiştirecek.


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#Batarya Teknolojileri Zirvesi
#Kadem Usta
#İlker Murat Ar
#PİLDER
#Pil Batarya Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği
#HIT-30

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