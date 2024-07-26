Bakan Kacır: 6,4 trilyon liralık yatırımın ve 2 milyon 800 bin istihdamın önünü açtık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır,

“Yüksek teknoloji alanlarında bir Ar-Ge inovasyon ve üretim üssü olması hedefiyle hazırladığımız HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programının tanıtımını gerçekleştirdik. Program kapsamında özellikle yenilikçi yükselen teknoloji alanlarında Türkiye'ye küresel yatırımların gelmesini hedefliyoruz. Bu doğrultuda çıktığımız ilk altı çağrıyla Türkiye'yi yeni nesil enerjili araçlar, batarya teknolojileri, çip teknolojileri, güneş hücresi, rüzgar türbinleri alanlarında bir üretim merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda bu altı çağrı kapsamında 20 milyar doların üzerinde bir özel sektör yatırımının 2030 yılına dek ülkemizde gerçekleştirilmesini sağlayacağız. Bu çağrılarımızı tamamlayıcı nitelikte en fazla Ar-Ge çalışması yürüten ilk bin şirketin Türkiye'de kuracakları Ar-Ge merkezlerine de etkin destekler sunacağız. HIT-30 programı yenilikçi teknoloji alanlarında 2030 yılına kadar Türkiye'nin vergi destekleri hibe destekleri ve pazar geliştirme desteklerini kapsayan 30 milyar dolarlık bir kaynağı yüksek teknoloji alanlarına yönlendirilmesi sonucu doğuruyor olacak. Türkiye son 22 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yatırımlarda üretim alanında muazzam bir ivme ile gelişme kaydetti. Sanayide çalışan sayımızı 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine yükselttik. Organize sanayi bölgelerimizin sayısını 191'den 361'e çıkardık. 43 yeni endüstri bölgesi kurduk. Bütün bu altyapılar otomotivde üretimimizi yıllık 357 binden bir milyon 468 bine, beyaz eşyada üretimimizin yıllık 6,7 milyondan 32,3 milyona, demircilikte üretimimizi yıllık 16 milyon tondan 34 milyon tona, ilaçta üretimimizi 969 milyon kutudan 2,4 milyar kutuya çıkarmamızı sağladık. Böylelikle tüm sanayi sektörlerinde, sanayi ürünleri ihracatımızı yıllık 34 milyar dolardan 241 milyar dolara yükseltmeyi, sanayicilerimizde, yatırımcılarımızla birlikte başardık. Bugüne kadar son 22 yılda 73 bine yakın yatırıma teşvik vergisi düzenledik. 6,4 trilyon liralık yatırımın ve 2 milyon 800 bin istihdamın önünü açtık. Özellikle stratejik nitelikteki büyük ölçekli yatırımlara, terzi usulü, teşvikler sunmamıza imkan tanıyan proje bazlı devlet destekleri kapsamında bugüne dek 60'dan fazla yatırımı destekledik”