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Ekonomi

Bakan Kacır: 6,4 trilyon liralık yatırımın ve 2 milyon 800 bin istihdamın önünü açtık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi'nde Yüksek Teknoloji Yatırım Programı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Bakan Kacır, program sonrasında yaptığı basın açıklamasında, “Türkiye son 22 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yatırımlarda üretim alanında muazzam bir ivme ile gelişme kaydetti. Sanayide çalışan sayımızı 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine yükselttik. Organize sanayi bölgelerimizin sayısını 191'den 361'e çıkardık. 43 yeni endüstri bölgesi kurduk. Bütün bu altyapılar otomotivde üretimimizi yıllık 357 binden bir milyon 468 bine, beyaz eşyada üretimimizin yıllık 6,7 milyondan 32,3 milyona, demircilikte üretimimizi yıllık 16 milyon tondan 34 milyon tona, ilaçta üretimimizi 969 milyon kutudan 2,4 milyar kutuya çıkarmamızı sağladık. Böylelikle tüm sanayi sektörlerinde, sanayi ürünleri ihracatımızı yıllık 34 milyar dolardan 241 milyar dolara yükseltmeyi, sanayicilerimizde, yatırımcılarımızla birlikte başardık. Bugüne kadar son 22 yılda 73 bine yakın yatırıma teşvik vergisi düzenledik. 6,4 trilyon liralık yatırımın ve 2 milyon 800 bin istihdamın önünü açtık. Özellikle stratejik nitelikteki büyük ölçekli yatırımlara teşvikler sunmamıza imkan tanıyan proje bazlı devlet destekleri kapsamında bugüne dek 60'dan fazla yatırımı destekledik ”dedi.

17:51 - 26/07/2024 Cuma
DHA
Bakan Kacır.
Bakan Kacır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın düzenlediği ‘HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programının Tanıtım Toplantısı' bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve teknoloji alanında faaliyet yürüten firma yetkilileri katıldı. Programın ardından Bakan Kacır basın açıklaması yaptı.



“4 trilyon liralık yatırımın ve 2 milyon 800 bin istihdamın önünü açtık”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır,
“Yüksek teknoloji alanlarında bir Ar-Ge inovasyon ve üretim üssü olması hedefiyle hazırladığımız HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programının tanıtımını gerçekleştirdik. Program kapsamında özellikle yenilikçi yükselen teknoloji alanlarında Türkiye'ye küresel yatırımların gelmesini hedefliyoruz. Bu doğrultuda çıktığımız ilk altı çağrıyla Türkiye'yi yeni nesil enerjili araçlar, batarya teknolojileri, çip teknolojileri, güneş hücresi, rüzgar türbinleri alanlarında bir üretim merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda bu altı çağrı kapsamında 20 milyar doların üzerinde bir özel sektör yatırımının 2030 yılına dek ülkemizde gerçekleştirilmesini sağlayacağız. Bu çağrılarımızı tamamlayıcı nitelikte en fazla Ar-Ge çalışması yürüten ilk bin şirketin Türkiye'de kuracakları Ar-Ge merkezlerine de etkin destekler sunacağız. HIT-30 programı yenilikçi teknoloji alanlarında 2030 yılına kadar Türkiye'nin vergi destekleri hibe destekleri ve pazar geliştirme desteklerini kapsayan 30 milyar dolarlık bir kaynağı yüksek teknoloji alanlarına yönlendirilmesi sonucu doğuruyor olacak. Türkiye son 22 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yatırımlarda üretim alanında muazzam bir ivme ile gelişme kaydetti. Sanayide çalışan sayımızı 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine yükselttik. Organize sanayi bölgelerimizin sayısını 191'den 361'e çıkardık. 43 yeni endüstri bölgesi kurduk. Bütün bu altyapılar otomotivde üretimimizi yıllık 357 binden bir milyon 468 bine, beyaz eşyada üretimimizin yıllık 6,7 milyondan 32,3 milyona, demircilikte üretimimizi yıllık 16 milyon tondan 34 milyon tona, ilaçta üretimimizi 969 milyon kutudan 2,4 milyar kutuya çıkarmamızı sağladık. Böylelikle tüm sanayi sektörlerinde, sanayi ürünleri ihracatımızı yıllık 34 milyar dolardan 241 milyar dolara yükseltmeyi, sanayicilerimizde, yatırımcılarımızla birlikte başardık. Bugüne kadar son 22 yılda 73 bine yakın yatırıma teşvik vergisi düzenledik. 6,4 trilyon liralık yatırımın ve 2 milyon 800 bin istihdamın önünü açtık. Özellikle stratejik nitelikteki büyük ölçekli yatırımlara, terzi usulü, teşvikler sunmamıza imkan tanıyan proje bazlı devlet destekleri kapsamında bugüne dek 60'dan fazla yatırımı destekledik”
dedi.


“Yatırımların toplam tutarı 40 milyar doların üzerinde”

Bakan Kacır konuşmasının devamında,
“Bugün de bu yatırımlar içerisinde en büyük ölçeğe sahip 40 yatırımcımıza Cumhurbaşkanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve bakanlarımızca teşekkür belgelerini huzurlarınızda takdim ettik. Bugün sahnede teşekkür belgelerini takdim ettiğimiz yatırımcılarımızın Türkiye'de gerçekleştirmekte oldukları yatırımların toplam tutarı 40 milyar doların üzerindedir. Şimdi HIT-30 programıyla inşallah 2030 yılına dek Türkiye'de oyun değiştirici olmasını hedeflediğimiz elektrikli araç, batarya, güneş hücresi, rüzgar türbini, çip ve Ar-Ge alanlarında ve sonrasında da sağlıklı yaşam teknolojilerinde ve benzeri yüksek teknoloji alanlarında hiper ölçekteki veri merkezli yatırımlarında yeni projelerin hayata geçmesini amaçlıyoruz. Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programıyla eş zamanlı olarak dijital dönüşüm destek programı, yeşil dönüşüm destek programı ve teknoloji odaklı sanayi hamlesi yenilikçi, yükselen teknolojiler çağrısını da eş zamanlı olarak ilan ettik. Hedefimiz bu dört programla Türkiye'de yüksek teknoloji ihracatını kalkınma planımızda hedeflediğimiz üzere hızla yükseltmek, toplam ihracatımız için de yüksek ve orta yüksek teknolojide üründe hizmet payını yüzde 50'ye eriştirmektedir”
ifadelerini kullandı.

Mehmet Fatih Kacır kimdir?

Mehmet Fatih Kacır, 1984 yılında doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamladı. 2003 yılında üniversite giriş sınavlarında Türkiye 12.si oldu. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2018 yılına kadar sürdüren Kacır, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST’in öncüleri arasında yer aldı. 2018 yılında TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi oldu. Türkiye’nin Otomobili Togg teknoloji yol haritasının oluşturulması ve hayata geçmesi süreçlerinde çalıştı. Fatih Kacır, ASELSAN ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı yönetim kurulu üyesidir. Fatih Kacır, yeni Kabinede Mustafa Varank'ın yerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı oldu. Peki Fatih Kacır kimdir nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte Fatih Kacır hayatı ve biyografisi.



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#Sanayi ve Teknoloji Bakanı
#istihdam
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