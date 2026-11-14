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Kahve fiyatlarında düşüş üçüncü ayına girdi

11:16, 14/11/2026, Cumartesi
AA
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Kahve fiyatları dolar endeksindeki yükseliş ve üretim artışıyla üçüncü ay üst üste düşerek yatırımcısına kaybettirdi.

Dolar endeksindeki yükseliş, üretim fazlası beklentisi ve küresel talepteki zayıflama kahve fiyatlarını aşağı çekti. Yıla libre başına 3,48 dolardan başlayan kahve, ekim ayını 2,8720 dolardan tamamladı.

Kahve fiyatları, dolar endeksindeki yükseliş ve üretimin artmasıyla düşüşünü üçüncü ayına taşıdı. Yıla libresi 3,48 dolardan başlayan kahve, ekim ayını 2,8720 dolardan tamamladı.

Haziranda 2,38 dolara kadar geriledi

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle haziran ayında librede 2,38 dolara kadar gerileyen kahve fiyatları, bu seviyeden yükselişe geçti. Haziran ayını yüzde 11,62 artışla 2,96 dolardan tamamladı.

Temmuza da yükselişle başlayan fiyatlar librede 3,57 dolara ulaşarak ocak ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Kahve, 28 Ocak'ta 3,72 dolara kadar yükselmişti.

Bu seviyenin ardından fiyatlar yeniden düşüşe geçti. Kahve ağustosta yüzde 1, eylülde yüzde 6,7 ve ekimde yüzde 1,2 değer kaybetti. Böylece düşüş üçüncü ayına girmiş oldu.

Dolar endeksi 103 seviyesine çıktı

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, yaptığı değerlendirmede, "Kahve fiyatlarındaki düşüşün en önemli nedenlerinden bir tanesi dolar endeksinin yükselmesidir." dedi.

Dolar endeksinin 103 seviyesine kadar çıktığını vurgulayan Ergezen, kahvenin ağırlıklı olarak Brezilya ve Vietnam'da üretildiğini söyledi. Brezilya'da arabica, Vietnam'da ise robusta türü kahve üretiliyor.

Bu ülkelerde maliyetlerin dolar bazlı olmadığını belirten Ergezen, "Brezilya ve Vietnam'ın yerel para birimlerinin dolara karşı değer kaybetmesi maliyetleri dolar bazlı aşağıya çekiyor. Bundan dolayı da kahve fiyatlarında satış baskısının olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kahvede 4 yıllık üretim açığı tersine dönüyor

Ergezen, şöyle devam etti: "Kahve rekoltesinde 4 yıldır üst üste üretim açığı görüyorduk. Bu sene bu açığın kahve üretim fazlasına dönmesi söz konusu. El Nino etkisiyle rekoltenin azalacağı endişeleri vardı. Ancak Brezilya tarafındaki yoğun üretim, Orta Amerika ve Güney Amerika'daki yoğun üretim burada rekoltenin üretim fazlasına dönmesine yol açıyor. Üretim fazlası olduğu için de burada kahve fiyatlarında yine baskının oluştuğunu görüyoruz."

ABD ihracatında son zamanların en düşük rakamı

Küresel büyümede yavaşlama olabileceğine yönelik endişelerin de kahve fiyatlarındaki düşüşte etkili olduğunu söyleyen Ergezen, şu açıklamalarda bulundu:

"Özellikle ABD ihracatına baktığımız zaman kahve tarafında son zamanların en düşük ihracat rakamına ulaşıldığını görüyoruz. Burada genel anlamda talep tarafında düşüş olduğunu görmemiz mümkün. Geleceğe yönelik beklentiler de burada düşüşe işaret ediyor. ABD/İsrail-İran Savaşı, küresel büyümede yavaşlama endişeleri, yüksek enflasyon, yüksek faiz, kahve fiyatlarında da aşağı yönlü baskıya neden olan unsurlardan bir tanesi."

Başlıklar :kahve fiyatlarızafer ergezendolar endeksibrezilya
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Kahve fiyatlarında düşüş üçüncü ayına girdi
Kahve fiyatları dolar endeksindeki yükseliş ve üretim artışıyla üçüncü ay üst üste düşerek yatırımcısına kaybettirdi.
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