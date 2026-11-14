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ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), ABD-Çin Ticaret Kurulu'nun ilk resmi toplantısının yapıldığını duyurdu.

Temsilcilik, açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptı. Toplantıyı ABD Hazine Bakanlığı ile birlikte Çinli muhataplarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Trump yönetiminin hedefi

USTR, "(Donald) Trump yönetimi, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında adil ve dengeli ticaretin tesis edilmesi için çalışırken Çin ile temaslarını sürdürmeyi hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Kurullar Pekin'de kararlaştırılmıştı

Mayıs ayında Pekin'de bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım alanlarında karşılıklı endişelerin ele alınması amacıyla "Ticaret Kurulu" ve "Yatırım Kurulu" oluşturulmasını kararlaştırmıştı.