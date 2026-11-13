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Küresel ekonominin gündemini basın toplantısında ele alan Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD'ye ilişkin tahminlerini paylaştı.

Yüzde 2'lik hedefin üzerinde seyreden ABD manşet enflasyonuna dikkati çeken Kozack, bu görünümün kısmen Orta Doğu'daki savaştan kaynaklanan emtia fiyatı şokunu, kısmen de hizmet sektöründeki yapışkan enflasyonu yansıttığını kaydetti.

Enflasyonun hedefe gecikmeli dönmesini beklediklerini belirten Kozack, "Mevcut tahminlerimize göre enflasyonun 2028'in ortasında yüzde 2'lik hedefe gerilemesini öngörüyoruz." dedi.

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Kozack, son dönemdeki enflasyonist baskıların artan iş gücü maliyetlerinden kaynaklandığını düşünmediklerini dile getirdi. Enflasyonun hedefin üzerinde seyretmesinin arkasında başka faktörler bulunduğunu değerlendirdiklerini anlattı.

Fed'in para politikası

Fed'in para politikasındaki sıkılaştırma sürecini uygun şekilde başlattığı görüşünü paylaşan Kozack, önümüzdeki dönemde gerekli gördükleri politika duruşunu şöyle ifade etti:

"Görüşümüz, dezenflasyon sürecini desteklemek ve enflasyonu kademeli olarak yeniden hedefe ulaştırmak adına önümüzdeki dönemde kısıtlayıcı bir politika duruşunun gerekli olacağı yönünde. Fed'in fiyat istikrarına odaklanmasını ve enflasyonu düşürmek için gerektiğinde harekete geçmeye hazır olmasını bütünüyle destekliyoruz."

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Yapay zeka yatırımları ve enflasyon

Yapay zekanın veya yapay zeka yatırımlarındaki olası değişimlerin enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin soruyu da yanıtlayan Kozack, enerji fiyatları şoku ile yapay zeka patlamasının küresel ekonomiyi yönlendiren iki büyük güç olduğuna işaret etti.

Bu iki gelişmenin büyüme bakımından küresel ekonomiyi zıt yönlere çektiğini belirten Kozack, her ikisinin de enflasyonist etki yarattığını vurguladı.

Kozack, "Dolayısıyla yapay zeka yatırımlarındaki patlamaya ilişkin herhangi bir yeniden değerlendirme veya bu alandaki olası bir değişiklik enflasyonu da etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

Son dönemdeki yapay zeka odaklı gelişmeleri değerlendiren Kozack, yapay zeka ve daha geniş kapsamlı teknoloji yatırımlarındaki patlamanın gelecekte nasıl şekilleneceğini söylemek için henüz erken olduğunu ifade etti.

IMF olarak yapay zekanın finansal istikrar üzerinde oluşturabileceği olası risklere odaklandıklarını belirten Kozack, "Siber risklerin yanı sıra piyasa hareketlerinden ve benzeri gelişmelerden kaynaklanabilecek diğer finansal istikrar risklerini de değerlendiriyoruz. Temel odak alanımız bu." dedi.

Öncü yapay zeka modellerine yönelik daha geniş kapsamlı güvenlik önlemleriyle bu modellerin düzenlemeye tabi tutulup tutulmaması konusunun IMF'nin görev alanına girmediğini dile getiren Kozack, bunun kurumun yetki ve sorumluluklarının dışında kaldığını söyledi.

Potansiyel riskler gündemde

Bangkok'ta gerçekleştirilen IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'nı anımsatan Kozack, yapay zekanın toplantılarda ele alınan temel konulardan biri olduğunu ve bu alana yönelik oldukça yoğun ilgi bulunduğunu söyledi.

Enerji şokunun küresel büyümeyi aşağı çektiği bir ortamda yapay zekaya yapılan yatırımlardaki patlamanın küresel büyümeyi destekleyici rol oynadığına işaret etti.

Yapay zekanın gelecekte verimlilik artışlarına nasıl katkı sağlayacağı ve iş gücü piyasalarını nasıl etkileyeceği üzerine tartışmalar yürütüldüğünü belirten Kozack, yapay zekayla ilişkili potansiyel risklerin de gündemde olduğunu söyledi.

Son dönemde özellikle hisse senedi piyasalarındaki yapay zeka ile ilişkili oynaklığa ilişkin değerlendirmesinde Kozack, "Bazı piyasalarda değerlemelerin genel olarak yüksek seyretmeye devam ettiğini görüyoruz. Küresel Finansal İstikrar Raporu'nda belirttiğimiz ve yıllık toplantılarımızda da ele aldığımız üzere bu değerlemeler, yapay zekanın ve yapay zeka yatırımlarının uzun vadeli karlılığına ilişkin beklentilerin yeniden değerlendirilmesi riskine açık olmaya devam ediyor. Dolayısıyla, genel bakış açımız geçerliliğini koruyor. Yapay zekaya ilişkin değerlemeleri ve yapay zekanın finansal istikrar açısından özel riskler oluşturabileceği diğer alanları yakından takip etmeyi sürdürüyoruz." sözlerini kaydetti.

Kozack, IMF'nin son gelişmeler ile bunların hisse senedi piyasaları, ekonomi ve finansal istikrar üzerindeki etkilerini yakından izlediğini bildirdi.