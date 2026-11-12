Brent petrol 10 haftanın dibini gördü: Gözler akaryakıt tabelalarına çevrildi

Küresel piyasalarda peş peşe yaşanan sıcak gelişmelerin ardından Brent petrol hızla ivme kaybederek 90 dolar sınırına kadar geriledi. ABD ve Orta Doğu hattından gelen diplomatik sinyallerin tetiklediği bu sert düşüş, yurt içindeki milyonlarca araç sahibinin gözünü doğrudan istasyonlardaki akaryakıt tabelalarına çevirmesine neden oldu. Geçtiğimiz günlerde benzin ve motorine yansıyan indirimlerin ardından petrolde oluşan bu yeni dip seviye pompada beklentileri yeniden zirveye taşırken, sektör kaynakları merakla beklenen fiyat gelişmesindeki son durumu paylaştı.