Trump, göçmenleri engellememesi halinde Meksika’ya gümrük vergilerini iki katına çıkaracak

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ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda göçmenlerin ABD’nin güney sınırına ulaşmasını engellemek için Meksika’yı hedef aldı.

Trump, Cumhuriyetçilerin 3 Kasım’da yapılan ara seçimlerde Kongre’de çoğunluğu kaybetmesini işaret ederek, "Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde kaybettikleri algısıyla (ben aday değildim) ülkemize yönelik istila yeniden başlıyor. Devasa kervanlar oluşuyor ve Meksika üzerinden yasa dışı yürüyüşlerine başlıyorlar. Bu göçmen kafilelerindeki insanların çoğu, çeşitli ülkelerin istemediği kişilerdir, 'Onları ABD’ye gönderin'. Ama kabul edilmeyecekler. Meksika bunları derhal durdurmalı. Aksi takdirde Meksika’ya uygulanan gümrük vergileri derhal iki katına çıkarılacaktır" ifadelerini kullandı.

Trump, "Meksika, Texas’ın son derece liberal yeni valisi, büyük sınır devriyemiz ve ICE (ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Teşkilatı) bu konuda bilgilendirildi. Hiçbir şekilde taviz verilmeyecek" dedi.

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