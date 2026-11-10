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ABD'de enflasyon ekimde beklentileri aştı

17:23, 10/11/2026, Salı
AA
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Yıllık enflasyon verisi açıklanmadı.

ABD'de ekim ayı enflasyon verileri açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 0,4 artarak yüzde 0,3'lük piyasa beklentisini aştı. Barınma ve enerji maliyetlerindeki yükseliş dikkat çekerken, gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon da beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 yükseldi.

Piyasa beklentileri enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3 olması yönündeydi. TÜFE, eylülde yüzde 0,6 artmıştı.

Yıllık enflasyon verisi açıklanmadı

Ekim ayına ilişkin yıllık enflasyon verisi ise geçen yılın aynı dönemine ait verilerin bulunmaması nedeniyle açıklanmadı.

Ekim 2025'te hükümetin ödenek kesintisi nedeniyle verilerin toplanamamasından dolayı ilgili endeksler için 12 aylık değişim oranlarının hesaplanamadığı bildirildi.

Yıllık enflasyon eylül ayında yüzde 3,7 olarak kaydedilmişti.

Barınma maliyetlerindeki artış öne çıktı

Barınma endeksi ekim ayında aylık yüzde 0,3 artarak tüm kalemleri kapsayan genel endeksteki aylık artışın yüzde 30'undan fazlasını oluşturdu.

Gıda endeksi ekim ayında yüzde 0,5 yükselirken, evde tüketilen gıda endeksi yüzde 0,4, dışarıda tüketilen gıda endeksi ise yüzde 0,5 arttı.

Enerji endeksi de eylül ayındaki yüzde 5,2'lik artışın ardından ekim ayında yüzde 0,7 yükseldi.

Çekirdek enflasyon da beklentilerin üzerinde gerçekleşti

Gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek TÜFE ise ekim ayında eylülde olduğu gibi aylık bazda yüzde 0,3 artış kaydetti.

Piyasa beklentileri, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,2 artması yönündeydi.


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Başlıklar :ABDEnflasyonTüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
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ABD'de enflasyon ekimde beklentileri aştı
Yıllık enflasyon verisi açıklanmadı.
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