ABD'de enflasyon ekimde beklentileri aştı

Dev şirket tek seferde 12 maaş verecek: Çalışanlar insan kaynaklarına akın etti

Yapay zeka yatırımları için milyarlarca doları gözden çıkaran teknoloji devi Google, iş gücü politikalarında ezber bozan bir karara imza attı. Şirket, çalışanlarına gönüllü olarak işten ayrılmaları durumunda tek seferde 12 aylık maaş ödemeyi teklif edince personeller soluğu insan kaynakları departmanında aldı. Daha önce kısıtlı bir bölgede uygulanan ve sürpriz bir kararla 5 ülkeye daha yayılan bu devasa tazminat paketinin arkasında yatan asıl neden ise teknoloji dünyasındaki dengeleri değiştirecek türden...