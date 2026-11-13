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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), geçen haftaya ilişkin ticari ham petrol stok verilerini paylaştı.

Önceki haftaya göre 4 milyon 700 bin varillik artış kaydeden stoklar, 414 milyon 400 bin varil seviyesine çıktı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

Stratejik ham petrol stokları 279 milyon 500 bin varil seviyesine geriledi. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan bu kalemdeki azalma, 2 milyon 600 bin varil olarak kaydedildi.

ABD'nin benzin stokları da bu dönemde 1 milyon 800 bin varil artarak 210 milyon 800 bin varile ulaştı.

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 31 Ekim - 6 Kasım haftasında 10 bin varil arttı. Üretim böylece 14 milyon 13 bin varile yükseldi.

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Dış ticaret ve üretim öngörüsü

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya kıyasla günlük 325 bin varil artışla 6 milyon 698 bin varile ulaştı. Ham petrol ihracatı ise günlük 220 bin varil azalış sonucunda 3 milyon 455 bin varil oldu.

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimine dair tahmin, EIA'nın kasım ayına ilişkin "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporunda yer aldı. Üretimin bu yıl 13 milyon 860 bin varil, gelecek yıl ise 14 milyon 300 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.