ABD'deki ticari ham petrol stokları 5 milyon varile yakın arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), geçen hafta ticari ham petrol stoklarının önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 700 bin varil artarak 414 milyon 400 bin varile ulaştığını bildirdi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 600 bin varil azalacağı yönündeydi.