ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 26-27 Ekim 2027'de gerçekleştirilecek toplantısında geniş kapsamlı para politikası stratejisi konularının tartışılacağını bildirdi. Bu toplantıda politika kararı açıklanmayacak.
Banka, FOMC'nin gelecek yılki toplantı takvimini güncelledi. Komite, 2027'de ocak, mart, nisan, haziran, temmuz, eylül, ekim ve kasım aylarında toplanacak.
Ekim toplantısının gündeminde neler var?
Fed açıklamasında, ekim toplantısı dışındaki bütün oturumların 2. gününde olağan politika kararının duyurulacağı belirtildi.
Komite, 26-27 Ekim toplantısı hariç her toplantının 2. gününde olağan şekilde politika kararını açıklayacak.
Ekim oturumunda geniş para politikası stratejisi konuları ele alınacak.
Kevin Warsh'ın neler söylemişti?
Fed Başkanı Kevin Warsh, geçen ayki para politikası toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında toplantı takviminde değişikliğe gidileceğini ifade etmişti.
Warsh, gelecek yıl yapılacak 8 toplantıdan 1'inin genel para politikası stratejisine odaklanacağını belirtmişti. Bu toplantıda faiz kararına ilişkin oylama yapılması veya politika açıklaması yayımlanmasının öngörülmediğini de ifade etmişti.
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