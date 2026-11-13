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ABD Hazine Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Rapora göre 1 Ekim 2026'da başlayan ve 30 Eylül 2027'de sona erecek 2027 mali yılının ilk ayında federal hükümetin bütçe açığı 404,1 milyar dolar oldu.

Gelirler ve harcamalar

Federal hükümetin gelirleri, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 azalarak 368,9 milyar dolara geriledi. Hükümetin harcamaları ise aynı dönemde yüzde 12,2 artışla 773 milyar dolara yükseldi.

Federal hükümet, 2026 mali yılının ekim ayında 284,3 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece 2027 mali yılının ilk ayında kaydedilen açık, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42,1 artış gösterdi.

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2026 mali yılı açığı

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2026 mali yılında önceki yıla göre yüzde 12 artarak 1,99 trilyon dolara yükselmişti.

2026 mali yılında kaydedilen açık, Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2021 mali yılında görülen 2,77 trilyon dolarlık açığın ardından son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.