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Rusya ve Afganistan, tahıl, un, ilaç ve enerji ekipmanı sevkiyatını içeren bir dizi ticari anlaşmaya imza attı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen Rusya-Afganistan İş Forumu'nun ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasında imzalanan kapsamlı ticari anlaşmaları değerlendiren Overçuk, "İlaç, tıbbi ürünler, tahıl, un ve enerji ekipmanı tedarikini kapsayan geniş bir sözleşme paketi imzalandı." dedi.

İhracat ve işbirliği başlıkları

Anlaşmalar doğrultusunda Afganistan'ın Rusya'ya nar, taze meyve ve kuru meyve ihraç edeceğini söyleyen Overçuk, enerji sektörünün modernizasyonu ile ulaştırma altyapısının geliştirilmesi konularında da işbirliğini görüştüklerini aktardı.

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Overçuk, sağlık alanında Rus şirketleriyle çalışmaya yönelik yoğun ilgi bulunduğunu kaydetti.