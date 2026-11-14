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Fed'in Finansal İstikrar Raporu'nda en sık dile getirilen risk yapay zeka oldu

08:04, 14/11/2026, Cumartesi
AA
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ABD Merkez Bankası (Fed), Finansal İstikrar Raporu'nda yapay zekayı finansal istikrara yönelik riskler arasında en çok öne çıkan başlık olarak gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), Finansal İstikrar Raporu'nun kasım sayısında yapay zekanın finansal istikrara yönelik riskler arasında öne çıktığını bildirdi. Gelişmiş bilişim teknolojileriyle bağlantılı borçlanma ihracı Ekim 2026 itibarıyla 680 milyar doları aştı.

ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan finansal sistemindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu'nun kasım sayısını yayımladı. Raporda, yapay zekanın finansal istikrara yönelik riskler arasında öne çıktığı bildirildi.

Yüksek hisse senedi değerlemeleri, yapay zeka destekli siber saldırılar ve yapay zeka ile bağlantılı karmaşık finansman türlerine ilişkin endişeler bulunuyor.

Yapay zeka en sık dile getirilen risk oldu

ABD'nin finansal istikrarına yönelik risklere ilişkin anket sonuçlarına yer verilen raporda, yapay zeka katılımcılar tarafından en sık dile getirilen risk olarak belirtildi. Katılımcılar, yüksek hisse senedi değerlemeleri, yapay zeka destekli siber saldırılar ve yapay zeka ile bağlantılı karmaşık finansman türlerine ilişkin endişelerini dile getirdi.

Riskli varlıklarda düzeltme yaşanması ve uzun vadeli ABD Hazine tahvillerinin getirilerinde daha fazla artış olması da başlıca riskler arasında gösterildi. Rapora göre siber saldırılar ve kamu borcunun mali açıdan sürdürülebilirliğine ilişkin riskler, en ağır sonuçlara yol açma potansiyeli taşıyor.

Mayıs anketine kıyasla en fazla artış

Ankette dile getirilen riskler arasında yapay zeka, uzun vadeli faiz oranlarındaki yükseliş ve siber saldırılara ilişkin endişeler, mayıs ayında gerçekleştirilen ankete kıyasla en fazla artış gösteren başlıklar oldu.

Borçlanma ihracı 680 milyar doları aştı

Fed, gelişmiş bilişim altyapısının finansmanı için gerçekleştirilen borçlanmanın son bir yılda hızla arttığına işaret etti. Gelişmiş bilişim teknolojileriyle bağlantılı borçlanma ihracı Ekim 2026 itibarıyla 680 milyar doları aştı. Bu tutar, 2023 yılının tamamında gerçekleştirilen 130 milyar dolarlık borçlanmanın yaklaşık 5 katına ulaştı.

Söz konusu borçlanmanın finansal olmayan şirketlerin yatırım yapılabilir seviyedeki toplam borçlanma ihracı içindeki payı, 2023'te yüzde 6'nın altındayken 2026'da yaklaşık yüzde 31'e yükseldi.

Toplam borç büyüklüğü tam ölçülemiyor

Gelişmiş bilişim teknolojileriyle bağlantılı tedavüldeki kamu borcunun Ekim 2026 itibarıyla 1,1 trilyon doları aştığı tahmin ediliyor. Raporda, özel kredi piyasasında da önemli tutarda işlemler gerçekleştirildiği, bu nedenle borçların toplam büyüklüğünün tam olarak ölçülmesinin zorlaştığı ifade edildi.

Başlıklar :fedabd merkez bankasıfinansal istikrar raporuyapay zeka
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Fed'in Finansal İstikrar Raporu'nda en sık dile getirilen risk yapay zeka oldu
ABD Merkez Bankası (Fed), Finansal İstikrar Raporu'nda yapay zekayı finansal istikrara yönelik riskler arasında en çok öne çıkan başlık olarak gösterdi.
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