Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısına ilişkin haftalık verileri yayımladı. Buna göre sayı, 7-13 Kasım tarihlerinde bir önceki haftaya göre sabit kalarak 463 oldu.
Son bir yılda 46 arttı
Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 46 arttı.
Brent petrol günü 95,82 dolardan tamamladı
Brent petrolün varil fiyatı cuma günü işlem gününü 95,82 dolardan tamamladı. Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı ise günü 88,74 dolar seviyesinde kapattı.
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