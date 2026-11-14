Altında son 5 ayın en sert çakılması: Yatırımcı şokta

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Küresel piyasalarda altın fiyatları haftayı sert düşüşle geride bıraktı. Ons altın yüzde 4,56 değer kaybederek 3 bin 884 dolara gerilerken, gram altın 6 bin 286 TL'den işlem haftasını tamamladı. ABD'de enflasyonun beklentileri aşması, FED'in aralık ayında faiz artırabileceği yönündeki tahminleri güçlendirdi. Faiz artışı ihtimali ise yüzde 95'e yükseldi.

Altın piyasasında son dönemde yaşanan yükselişin ardından satış baskısı hız kazandı. Haftalık bazda yüzde 4,56 gerileyen ons altın, 3 bin 884 dolara kadar çekildi. Böylece değerli metal, haziran ayının başından bu yana en sert haftalık kaybını kaydetti. Ons altında 5 Haziran'da sona eren haftada yüzde 4,61'lik düşüş yaşanmıştı.

Uzmanların yakından takip ettiği 3 bin 850-3 bin 875 dolar aralığı ise kritik destek bölgesi olarak öne çıktı. Son üç haftanın dip seviyelerinin de bulunduğu bu bölgenin hemen üzerinde tutunan ons altındaki gerileme, gram altına da yansıdı. Gram altın haftalık yüzde 4,17 değer kaybederek cuma gününü 6 bin 286 TL seviyesinde kapattı.

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ABD enflasyonu altının seyrini değiştirdi

Altın fiyatlarındaki düşüşte ABD'den gelen enflasyon verileri belirleyici oldu. Ekim ayında tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0,4 yükselmesi, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Gıda ve enerji fiyatlarının dışarıda bırakıldığı çekirdek enflasyonda da aylık artışın yüzde 0,3 olması, fiyat baskılarının devam ettiğini gösterdi.

Beklentileri aşan veriler, ABD Merkez Bankasının (FED) para politikasında yeniden sıkılaşmaya gidebileceği ihtimalini gündeme taşıdı. Piyasalarda aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışı yapılabileceğine yönelik beklenti belirgin şekilde güçlendi. CME FedWatch verilerine göre faiz artırımı olasılığı yüzde 95'e ulaştı.

Dolar ve tahvil faizleri altına baskı yaptı

ABD'de enflasyonun yeniden hızlanması, tahvil piyasasında da hareketliliğe neden oldu. Yatırımcıların FED'in daha yüksek faiz politikasını sürdürebileceğini fiyatlamasıyla tahvil getirileri yükseldi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,14 seviyesine çıkarken, dolar endeksi de 103,41'e yöneldi.

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Dolar ve tahvil faizlerindeki yükseliş, getirisi bulunmayan altının cazibesini zayıflattı. Tahvil getirilerinin artması altın tutmanın alternatif maliyetini yükseltirken, doların güçlenmesi de diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altın alımını daha pahalı hale getirdi.

Petrol fiyatları enflasyon endişelerini artırdı

Altın piyasasını etkileyen bir diğer gelişme ise enerji fiyatlarında yaşanan hareketlilik oldu. ABD ile İran arasındaki diplomatik sürece ilişkin belirsizlikler, petrol piyasasında yön arayışını hızlandırdı. Diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesiyle Brent petrol 90 doların altını test etse de bölgedeki gerilim ve saldırı haberleri fiyatların yeniden yükselmesine yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşmaya ihtiyaç duymadığını açıklaması, Suudi Arabistan'daki enerji tesisleri ile Hürmüz Boğazı'ndaki tankerlere yönelik saldırıların sürmesi petrol fiyatlarını destekledi. Brent petrol haftayı 96,13 dolardan tamamladı.

Petrolün yeniden 95 doların üzerine çıkması, enerji maliyetleri üzerinden küresel enflasyonun daha da yükselebileceği endişelerini beraberinde getirdi. Bu gelişme, merkez bankalarının faiz indirimlerini erteleyebileceği, hatta yeni faiz artışlarına yönelebileceği beklentilerini güçlendirerek altın üzerindeki baskıyı artırdı.

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