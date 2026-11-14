Yapay zekâ ile üretilmiştir. :) İyilik Var Gönüllülük Platformumuzun resmî sayfasında, böyle bir ifade bulunmuyor. Arkadaşlarımız size DM’den de iletti; belli ki mesajımızı görmezden gelmeyi tercih ettiniz. Bir sunucu ve yazar olarak doğru bilginin kaynağından teyit edilmesinin önemini en iyi sizin bilmeniz gerektiğini düşünüyoruz. Dilerseniz gönüllülük faaliyetlerimiz kapsamında size dijital okuryazarlık ve dezenformasyonla mücadele eğitimlerimizde yer verebiliriz. Bu vesileyle sizi de İyilik Var hareketimizin bir parçası olmaya davet ediyoruz. 🔗Başvuru için: https://t.co/B3lXl1oy5e