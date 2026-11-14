Bakan Göktaş’tan dezenformasyon paylaşımına tepki: ‘Yapay zeka ile üretilmiştir’

"Yapay zeka ile üretilmiştir"
Göktaş, eleştiriye konu olan ifadenin yapay zeka tarafından oluşturulduğunu belirterek, platformun resmi internet sitesinde böyle bir cümlenin yer almadığını vurguladı.
Dijital okuryazarlık eğitimi teklif etti
Doğru bilginin kaynağından teyit edilmesinin önemine dikkat çeken Bakan Göktaş, bir sunucu ve yazar olarak bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirtti.
Göktaş, eleştiride bulunan kişiye gönüllülük faaliyetleri kapsamında dijital okuryazarlık ve dezenformasyonla mücadele eğitimlerine katılma teklifinde bulundu.
Bakan Göktaş paylaşımının sonunda ise söz konusu kişiyi İyilik Var hareketinin bir parçası olmaya davet etti.
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