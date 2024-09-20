Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir tarafından ortaya atılan "Türkiye'nin İsrail ile ticareti sürdürdüğü" iddialarına yanıt verdi. CHP'li Demir'in asılsız dayanaklarla İsrail'in menfaatlerine hizmet ettiğini vurgulayan Uysan, "Türkiye'nin gerçek verileri dururken İsrail servislerinin kaynak gösterilmesi dezenformasyon amaçlıdır" dedi. CHP'den yapılan benzer açıklamaları 'yalan ve iftira korosu' olarak nitelendiren Uysan, "Amaçları Türkiye’nin tüm dünya ülkelerine yaptığı ihracatı bile sabote etmek, İsrail çıkarlarına hizmet etmek ve Filistinli mazlumların ihtiyacı olan ürünleri dahi temin etme süreçlerine zarar vermektir." ifadelerini kullandı.
Terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla Filistinliyi şehit etti. Türkiye, terör devletinin soykırım saldırılarını durdurmak maksadıyla İsrail'e yönelik ticareti askıya aldı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, İsrail'in İstatistik Kurumu'nun sözde verilerine atıfta bulunarak, 'Türkiye'nin İsrail ile ticareti sürdürdüğünü' iddia edip, "İsrail İstatistik Enstitüsü’nün resmi verilerine göre, 2024 Haziran ayında yaklaşık 60 milyon dolar, Temmuz ayında ise yaklaşık 70 milyon dolarlık ithalat Türkiye’den İsrail’e yapılmış" dedi.