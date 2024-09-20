"Bugün Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir Başkan yardımcısının, “İsrail İstatistik Kurumu’nun” sözde verilerine atıf yaparak, İsrail ile ticaretin sürdüğüne ilişkin açıklamalarını büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle takip ettik. İsrail zulmü altında Filistin, Gazze ve Batı Şeria’da 41.000 kişinin şehit olduğu, Lübnan’da daha iki gün önce onlarca kişinin can verdiği ve binlerce kişinin yaralandığı bir dönemde, Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve Türk halkı cansiperane bir şekilde Filistin halkı ile birlikte mücadele ederken, dünyada İsrail ile tüm ticareti durdurmuş tek ülke Türkiye iken, yapılan bu mesnetsiz ve İsrail makamları ile işbirliği yaparak yalan ve çarpıtma amaçlı açıklamaların, Filistin davası ve Filistinlilerin menfaatleri ile hiçbir alakası bulunmamaktadır. Sadece İsrail’in menfaatlerine hizmet ediyorlar.