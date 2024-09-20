EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
CHP'nin 'ticaret sürüyor' algılarına Ticaret Bakanlığından sert yanıt: İsrail'in menfaatlerine hizmet ediyorlar

CHP'nin 'ticaret sürüyor' algılarına Ticaret Bakanlığından sert yanıt: İsrail'in menfaatlerine hizmet ediyorlar

Hüseyin Berk
18:3920/09/2024, Cuma
G: 20/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir
CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir tarafından ortaya atılan "Türkiye'nin İsrail ile ticareti sürdürdüğü" iddialarına yanıt verdi. CHP'li Demir'in asılsız dayanaklarla İsrail'in menfaatlerine hizmet ettiğini vurgulayan Uysan, "Türkiye'nin gerçek verileri dururken İsrail servislerinin kaynak gösterilmesi dezenformasyon amaçlıdır" dedi. CHP'den yapılan benzer açıklamaları 'yalan ve iftira korosu' olarak nitelendiren Uysan, "Amaçları Türkiye’nin tüm dünya ülkelerine yaptığı ihracatı bile sabote etmek, İsrail çıkarlarına hizmet etmek ve Filistinli mazlumların ihtiyacı olan ürünleri dahi temin etme süreçlerine zarar vermektir." ifadelerini kullandı.

Terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla Filistinliyi şehit etti. Türkiye, terör devletinin soykırım saldırılarını durdurmak maksadıyla İsrail'e yönelik ticareti askıya aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, İsrail'in İstatistik Kurumu'nun sözde verilerine atıfta bulunarak, 'Türkiye'nin İsrail ile ticareti sürdürdüğünü' iddia edip, "İsrail İstatistik Enstitüsü’nün resmi verilerine göre, 2024 Haziran ayında yaklaşık 60 milyon dolar, Temmuz ayında ise yaklaşık 70 milyon dolarlık ithalat Türkiye’den İsrail’e yapılmış" dedi.

"CHP, İsrail'in menfaatlerine hizmet ediyor"

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, iddiaları kesin bir dille yalanlayarak
CHP'li Demir'in "Sadece İsrail’in menfaatlerine hizmet ettiğini" ifade etti.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Uysan,
"Bugün Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir Başkan yardımcısının, “İsrail İstatistik Kurumu’nun” sözde verilerine atıf yaparak, İsrail ile ticaretin sürdüğüne ilişkin açıklamalarını büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle takip ettik. İsrail zulmü altında Filistin, Gazze ve Batı Şeria’da 41.000 kişinin şehit olduğu, Lübnan’da daha iki gün önce onlarca kişinin can verdiği ve binlerce kişinin yaralandığı bir dönemde, Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve Türk halkı cansiperane bir şekilde Filistin halkı ile birlikte mücadele ederken, dünyada İsrail ile tüm ticareti durdurmuş tek ülke Türkiye iken, yapılan bu mesnetsiz ve İsrail makamları ile işbirliği yaparak yalan ve çarpıtma amaçlı açıklamaların, Filistin davası ve Filistinlilerin menfaatleri ile hiçbir alakası bulunmamaktadır. Sadece İsrail’in menfaatlerine hizmet ediyorlar.
" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin gerçek verileri dururken İsrail servislerinin kaynak gösterilmesi dezenformasyon amaçlı"

"Bu açıklamaların en acı ve utanılacak tarafı, söz konusu açıklamalarda Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi gümrük ve dış ticaret sistemleri ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun şeffaf ve gerçek veri ve istatistikleri dururken, İsrail servislerinin ve kurumlarının dezenformasyon amaçlı verilerinin kaynak gösterilmesidir."
diyen Uysan,
"Başlı başına bu bile, bu açıklamayı gerçekleştiren siyasi ve bir kısım medya zevatın Filistinlileri ağzına dahi almazken, Türkiye’yi ve hükümeti yıpratmak hedefiyle İsrail’in çıkarlarına hizmet ettiğini, kimlerden bilgi ve yönlendirme aldığını açıkça ortaya koymaktadır. Tek dertleri, dünyada Filistin için en çok uğraşan, İsrail soykırımı karşısında onurlu ve haysiyetli bir duruş ve politika izleyen ve Filistinli tüm yetkililerin devamlı teşekkür ettiği Türkiye’nin ve hükümetinin mazlum Filistin için verdiği büyük çabalarına zarar vermektir. Zaten İsrail makamlarının sosyal medya paylaşımlarında onları överek atıf yaptığına zaman zaman şahit olduk."
dedi.

"Bu yalan ve iftira korosunun amacı, Filistinli mazlumların ihtiyacı olan ürünleri dahi temin etme süreçlerine zarar vermek"

"Türkiye Cumhuriyeti, hükümeti ve halkıyla topyekün Filistin’in yanındadır, Türkiye’nin gümrük sistemi kısmen 9 Nisan 2024’te, tamamıyla 2 Mayıs 2024’ten beri ihracat ve ithalatta İsrail’e kapalıdır."
vurgusunu yapan Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri,
sözlerinin devamında ise şu ifadelere yer verdi:
"Açıkladığımız gibi, sadece Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığının uygunluk verdiği, Filistinlilere ulaştırılan ve Filistinli mazlumların ihtiyacı olan ürünler, bu uygunluk sonrası varış yeri Filistin olmak şartıyla sevk edilebilmektedir. Hal böyleyken, bu yalan ve iftira korosunun amacı, Türkiye’nin tüm dünya ülkelerine yaptığı ihracatı bile sabote etmek, İsrail çıkarlarına hizmet etmek ve Filistinli mazlumların ihtiyacı olan ürünleri dahi temin etme süreçlerine zarar vermektir.
Bu konuda Ticaret Bakanlığımız gerekli açıklamayı iki gün önce yapmıştır."

Ticaret Bakanlığının 'İsrail ile ticaret' yalanlarına verdiği yanıt

Ticaret Bakanlığı, İsrail'e yönelik 2 Mayıs 2024 tarihinde alınan ihracat ve ithalat işlemlerini tüm ürünleri kapsayacak şekilde durduklarını anımsatarak, bu konuda çıkan haberlere ilişkin,
"İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi veyahut İsrail'den ülkemize ulaşan hiçbir sevkiyatı bulunmamaktadır. İsrail için gümrük sistemi kapalıdır."
açıklamasında bulunmuştu.
#Ticaret Bakanlığı
#CHP
#Volkan Demir
#Fatih Uysan

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 KPSS lise sonucu sorgulama ekranı...