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Microsoft'un hizmetlerinde yaşanan kesinti, binlerce kullanıcıyı etkiledi. Şirket, hizmetleri yeniden kullanıma sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Peki, Microsoft Outlook çöktü mü, ne zaman düzelecek? İşte, o ayrıntılar.

Kesinti izleme platformu Downdetector’da Outlook için 130 binden fazla sorun bildirimi kaydedildi. Bu rakam, doğrudan etkilenen kullanıcı sayısını değil, platforma iletilen problem bildirimlerini gösteriyor. Microsoft 365 ve Teams için de yoğun sayıda erişim bildirimi yapıldı.

Microsoft'un yapay zeka destekli asistanı Copilot'ta da aksaklıklar rapor edildi.

Microsoft sorunun kaynağını araştırıyor: Altyapıda aşırı yüklenme

Microsoft, sorunun kaynağını belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğünü doğruladı. Şirket, X platformunda yayımladığı bir dizi güncellemede, başlangıçta Amerika kıtasındaki kullanıcıların farklı bağlantı yöntemleriyle Exchange Online e-posta hesaplarına erişemediğine ilişkin bildirimler aldığını açıkladı.

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Daha sonraki açıklamasında ise kesintinin olası nedenlerinden birinin altyapısının belirli bir bölümünde normalden daha yüksek trafik yükü oluşması olduğunu belirtti.

Şirkete göre bu aşırı yüklenme, bağlantı hatalarına yol açmış olabilir. Microsoft, kesintinin etkilerini azaltmak amacıyla ağ trafiğini altyapısındaki farklı sistemlere yeniden dağıtmayı planladığını duyurdu. Bu yöntemle sistemler arasındaki yükün dengelenmesi ve bağlantı sorunlarının giderilmesi hedefleniyor.

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