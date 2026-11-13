Asya ülkeleri başta olmak üzere 74 ülkede yaşanan sorun, günlük hayatta da aksamalara yol açtı.

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ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un Microsoft 365, Outlook ve Teams hizmetlerine erişimde sorun yaşandığı bildirildi.

Hizmet kesintilerini takip eden Downdetector sitesinin verilerine göre TSİ 20.30 itibarıyla söz konusu hizmetlere erişimde sorun yaşandığı yönündeki kullanıcı bildirimleri kaydedildi.

Altyapı ve sunucu işlemlerinde sorun devam ediyor

Microsoft'un açıklamasında, birden fazla bölgede altyapının belirli bir bölümündeki yükün arttığının tespit edildiği belirtildi. Bu durumun bağlantı hatalarına yol açmış olabileceği aktarıldı.

Etkileri azaltmak için tüm olası yollar değerlendirilirken dağıtım işlemlerinin tamamı durduruldu. Etkilenen altyapıdan gelen ek trafik başka noktalara yönlendirildi, etkilenen sunucular da yeniden hizmete alınmaları amacıyla yeniden başlatıldı.

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Artan yükün trafik artışından kaynaklanmadığı, bazı sunucuların beklenmedik şekilde devre dışı kalmasının kalan altyapı üzerindeki yükü artırdığının tespit edildiği bildirildi. Söz konusu sunucuların güvenli şekilde yeniden hizmete alınması için çalışmalar sürüyor.

Sunucuların otomatik sağlık kontrollerinden geçememesine ve devre dışı kalmasına neden olan sorunun giderilmesi için bir yapılandırma değişikliğinin test edildiği vurgulandı.

Eş zamanlı olarak etkilenen tüm sunucuların yeniden başlatılması sürecinin başlatıldığı, sunucular yeniden hizmete alınırken durumlarının takip edildiği belirtildi. Alternatif bir hizmet sağlık kontrolü yönteminin doğrulandığı, bu yöntemin etkilenen sunucuların bir bölümünü yeniden hizmete almayı sağladığı ve değişikliğin daha geniş kapsamda uygulanmaya başlandığı kaydedildi.

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74 ülkede büyük çaplı sorun var günlük hayatı etkiliyor

Sorunun ortaya çıkmasının üzerinden 12 saatten fazla zaman geçmesine rağmen erişim sorunu devam ediyor. Microsoft'un son açıklamasında, hizmetlerin iyileştirilmesi ve kesintinin giderilmesi için yapılan değişikliklerin "beklendiği gibi sonuç vermediği" belirtildi.

Asya ülkeleri başta olmak üzere 74 ülkede yaşanan sorun, günlük hayatta da aksamalara yol açtı.

Bu erişim sorununun etkisi Microsoft'un kendi platformlarıyla sınırlı kalmadı; Microsoft'a entegre diğer büyük platformlar da etkilendi. Yapay zeka devi OpenAI, aksaklık nedeniyle bazı araçlarının çalışmadığını açıkladı. Anthropic de Microsoft 365 sistemiyle bağlantılı özelliklerinde sorun yaşandığını bildirdi.