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TiKTOK ahlâksızlık batağı

Saliha Engin04:00, 13/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Ciddi riskler barındıran platformda, zararlı içeriklerin ve suç bağlantılarının nasıl önleneceği sorusu günden güne daha da derinleşiyor.

TikTok, müstehcen yayınlardan yasa dışı bahis ve kumara, dolandırıcılıktan suç örgütlerinin eleman teminine kadar çok sayıda tartışmalı içeriğin yer aldığı bir platforma dönüştü. Etkileşim odaklı algoritmaların tepki çeken içerikleri daha geniş kitlelere ulaştırması, çocuklar ve gençler açısından riskleri artırıyor.

Sosyal medya platformu TikTok, fuhuş, kumar ve suç örgütlerinin merkezi oldu. TikTok, müstehcen ve erotik içeriklerden kumarı özendiren yayınlara, küfürlü sohbetlerden ahlaki değerleri hedef alan paylaşımlara kadar pek çok tartışmalı içeriğin yayıldığı bir mecraya dönüştü. TikTok’ta dolandırıcılar ağına düşürdüğü kişileri mağdur ediyor. Yeni nesil suç örgütlerinin de tetikçi temin etmek ve gençleri suç ağlarına çekmek için kullandığı platform, denetim ve güvenlik tartışmalarının odağında. Milyonlarca kullanıcının erişebildiği TikTok’ta zararlı içeriklerin yayılımı, çocukların ve gençlerin korunması ile dijital platformların sorumluluğu konusundaki endişeleri artırıyor. Ciddi riskler barındıran platformda, zararlı içeriklerin ve suç bağlantılarının nasıl önleneceği sorusu günden güne daha da derinleşiyor.

ZARARLI İÇERİKLERİ PARA KAZANMA YARIŞI ARTIRIYOR

TikTok’ta içerik üreticileri canlı yayınlarda gönderilen sanal hediyeler üzerinden gelir elde ediyor. Bununla ilgili en son TikTok yayıncılarına yönelik karapara operasyonu düzenlenmiş, 1.9 milyon TL’nin üzerinde para hareketliliği tespit edilmişti. İzleyiciler, gerçek parayla satın aldıkları jetonlarla yayıncılara hediye gönderebiliyor. Bu sistem, daha fazla izleyiciye ulaşma ve hediye toplama yarışını beraberinde getiriyor. Haliyle kontrolsüz zararlı içerikler artıyor.

Canlı yayınlarda +18 cinsel içerikli gösteriler yapan hesaplar da var, her gün düzenli açılan ve kadın modellerin teşhir edildiği yayınlar da. 473 bin takipçisi olan “Sarı Papatya” rumuzlu “@hanimaga0642” ve 230 bin takipçili “@yazgul_karakas” o hesaplardan yalnızca ikisi. Para karşılığı müstehcen yayın yapan hesap sahipleri hakkında soruşturmalar başlatılıyor. Daha önce de “Laz Kızı” olarak bilinen G.H. ve “Alyanure” diye tanınan H.D. haklarında soruşturma açılmıştı.

Yasa dışı bahis ve kumar hesapları, TikTok kullanıcılarını yüksek kazanç vaadiyle kumar bataklığına çekiyor. Oyun görünümlü kumar sitelerine yönlendiren hesaplar da var, maç skoru tahmini yapıp yasa dışı bahis sitelerine yönlendiren hesaplar da. Açılan soruşturmalar, bazı TikTok fenomenlerinin de işin içinde olduğunu ortaya koydu. TikTok fenomenlerinin bu yayınlarda sosyal medya kullanıcılarını kumara teşvik ettiği, ayrıca bahis ve kumar sitelerine yönlendirip sanal kasalar açtırdıkları ortaya çıktı.

Dolandırıcıların adeta ava çıktığı TikTok’ta binlerce kişi çekiliş kılıfıyla soyuluyor. “Çekiliş modum” rumuzlu “@modmcnz” hesabında binlerce lira değerinde “jeton” alıp hediye çekilişine katıldığını sanan kişiler, çekiliş sonunda cebindeki paradan da oluyor.

TikTok, yeni nesil suç örgütlerinin de eleman temini ve iletişim amacıyla kullandığı mecralar arasında yer alıyor. Silahlı suç örgütleri gençlere burada kanca atıp ağlarına çekiyor. 18 yaşından küçük gençler, silahlı saldırılarda tetikçi olarak kullanılıyor. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik bir iddianamede TikTok gibi sosyal medya platformları, örgütün eleman temin yöntemleri arasında sayılıyor. İfade veren 18 yaşından küçük bir şüpheli, TikTok’taki bir bağlantı üzerinden “Türkiye Tetikçi Grubu” ve “Tetikçi Türkiye” adlı Telegram gruplarına yönlendirildiği bilgisini verdi.

TEPKİ ÇEKEN İÇERİKLER DAHA FAZLA KİŞİYE ULAŞIYOR

Dijital Medya Uzmanı Oğuzhan Saruhan, müstehcen, küfürlü ve sınırları zorlayan yayınların yayılmasında etkileşim odaklı algoritmaların rolüne dikkat çekti. TikTok’un izleme süresi, yorum ve paylaşım gibi sinyaller üzerinden içerik önerdiğini belirten Saruhan, tepki çeken yayınların da yoğun etkileşim sayesinde daha geniş kitlelere ulaşabildiğini söyledi:

“Bir kişi videoyu beğendiği için de izleyebilir, tepki göstermek için de. Bu nedenle sınırları zorlayan içerikler, yoğun ilgi gördüğünde daha fazla kişiye ulaşabilir. Asıl mesele, etkileşim odaklı sistemlerin zaman zaman sakıncalı içeriklerin yayılmasına da hizmet edebilmesidir.”


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Başlıklar :TİKTOKmüstehcen yayınkarapara
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TiKTOK ahlâksızlık batağı
Ciddi riskler barındıran platformda, zararlı içeriklerin ve suç bağlantılarının nasıl önleneceği sorusu günden güne daha da derinleşiyor.
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