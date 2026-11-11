Çocuklar dijital dünyada artık yalnız değil

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Çocukların internette karşılaştığı tehlikelere karşı ailelerin elini güçlendiren yeni bir uygulama hayata geçirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen “Çocuklar Güvende”, çocukların karşılaştığı risklerin bildirilmesine ve ailelerin dijital güvenlik konusunda bilinçlenmesine yardımcı oluyor.Geçtiğimiz yıl aralık ayında kullanıma açılan uygulama, hem cep telefonlarından hem de internet sitesi üzerinden hizmet veriyor.

Akran zorbalığı ve zararlı içerikler bildiriliyor

Uygulamanın “Yardım İste” bölümünden akran zorbalığı, ihmal, istismar, şiddet ve acil risk durumları bildirilebiliyor.

Bildirimlere metin, fotoğraf, ses kaydı ve konum bilgisi de eklenebiliyor. İletilen başvurular Bakanlığın ilgili birimlerince değerlendirilerek gerekli incelemeler başlatılıyor.

Ayrıca sosyal medyada, çevrim içi oyunlarda veya internet sitelerinde karşılaşılan zararlı içerikler de Bakanlığa ihbar edilebiliyor.

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Ebeveynler için dijital rehber de var

“Çocuklar Güvende” yalnızca bir ihbar platformu değil. Aynı zamanda ailelere yol gösteren bir dijital rehber.

İnternet sitesinde çocukların ekran süresinin nasıl yönetileceği, ebeveyn denetim araçlarının nasıl kullanılacağı ve oyun dünyasındaki riskler anlatılıyor.

Teknoloji bağımlılığı, sosyal medyada çocukların fotoğraflarını paylaşmanın olası sonuçları ve çevrim içi tehlikeler de ele alınıyor.

Akran zorbalığına ilişkin farkındalık videoları, eğitim materyalleri ve sıkça sorulan sorular da ailelerin erişimine sunuluyor.

WhatsApp üzerinden de ihbar yapılıyor

Sitedeki “Benimle Paylaş” bölümü sayesinde çocuklar, internette karşılaştıkları zararlı içerikleri WhatsApp üzerinden bildirebiliyor.

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Ayrıca çocukların dijital ortamdaki haklarını anlatan “Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi” de platformda yer alıyor.

Uluslararası alanda ödül kazandı

Uygulama, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) koordinasyonunda düzenlenen WSIS Prizes 2026'da kendi kategorisinde en yüksek oyu alan ilk beş proje arasına girerek “Şampiyon Proje” unvanını kazandı.

“Çocuklar Güvende” uygulaması App Store ve Google Play'den indirilebiliyor. İnternet sitesine ise cocuklarguvende.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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