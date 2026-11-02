Oyuncu Hakan Çelebi'den 'Allah rahmet eylesin' çıkışı: 'Tamam seküler bir program olabilirsiniz ama...'

“TAMAM SEKÜLER BİR PROGRAM OLABİLİRSİNİZ AMA…”

Programın kariyerindeki en zor sahneye ilişkin bölümünde konuşan Hakan Çelebi, babasının 10 yıl önce vefat ettiğini belirterek “Allah rahmet eylesin” dedi. Sunucudan da benzer bir karşılık beklediğini ifade eden oyuncu, beklediği tepkiyi alamayınca şaşırdığını dile getirdi.

Çelebi, yaşananları şu sözlerle anlattı: “Hani tamam seküler bir program olabilirsiniz ama böyle şeyler olsun yani. Şaka yapıyorum bu arada. Hani normalde böyle deyince beklersin, senden de hiç öyle bir şey almayınca…” Oyuncu, konuşmanın devamında yaşananları esprili bir dille geçerken sunucu utanç içinde “Pardon, boşluğuma geldi. Burayı kestireceğim” ifadelerini kullandı. O anlarda sunucunun hala kahkahalarla gülmesi de izleyicilerin tepkisine neden oldu.