10:31, 19/10/2026, Pazartesi
İstanbul'daki bir camide yürek ısıtan görüntüler: Senegalli saat satıcısı verilen hediye karşısında gözyaşlarını tutamadı
İstanbul'da bir camide karşılaştığı Senegalli saat satıcısına bir miktar para hediye eden genç, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Karşılıksız iyilik karşısında duygusal anlar yaşayan Senegalli esnafın o anları sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
İstanbul'da bir camide meydana gelen olay, insanlığın ölmediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Camide ibadet ettiği sırada geçimini saat satarak sağlayan Senegalli bir esnafla karşılaşan duyarlı genç, örnek bir davranışa imza attı.
Senegalli saat satıcısıyla bir süre sohbet eden genç, ardından kendisine bir miktar para hediye etti. Beklemediği bu anlamlı jest karşısında büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşayan Senegalli esnaf, duygu dolu anlar yaşadı. Karşılıklı sarılan ikilinin o içten ve samimi anları çevredeki vatandaşların da takdirini topladı.