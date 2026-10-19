19:24, 19/10/2026, Pazartesi
Bakan Kurum 6 Şubat depremlerinde enkazdan çıkarılan Bayram amcayı ağırladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 5. gününde Adıyaman'da iki torunuyla birlikte enkazdan sağ çıkarılan depremzede Bayram amcayı bakanlıkta kabul etti. Ziyarete ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Kurum, "Asrın İnşası aynı zamanda gönüllerin de inşasıdır" açıklamasında bulundu.
11 ildeki ihya çalışmalarına teşekkür etti
Bakan Kurum’un paylaştığı videoda, depremzede vatandaşın kurtarılma anlarına ait arşiv kayıtları ile bakanlıktaki görüşme yer aldı. Afetin 5. gününde enkazdan çıkarıldığını belirten depremzede, deprem bölgesindeki 11 ilde yürütülen konut ve imar projeleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Kurum’a teşekkür etti.
Bakan Kurum ise paylaşımında, "6 Şubat’ta acı günlerde beraber olduğumuz Adıyamanlı Bayram amcamız misafirimizdi. O günler geride kaldı, şimdi mutluluğu paylaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.