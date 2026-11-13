Ebubekir Sifil TVNET ekranlarında anlattı: Çocuklarımıza neden Yezid ve Muaviye isimlerini vermeyiz?

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

İslam tarihinin en hassas kırılma noktalarından biri ve bu sürecin Müslüman toplumların kültürüne, özellikle de isim tercihlerine yansıması TVNET ekranlarında masaya yatırıldı. Programa konuk olan İlahiyatçı Yazar Ebubekir Sifil, toplumda çocuklara neden Yezid ve Hz. Muaviye isimlerinin verilmediğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tarihi olayların ve şahsiyetlerin Ehl-i Sünnet çizgisinde nasıl değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Ebubekir Sifil, Yezid’i aklama ya da savunma gibi bir yaklaşım içerisinde olamayacağını kesin bir dille vurguladı. Sifil, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Yezid'in yüzünü yıkamak gibi bir tavırda değilim. Yezid'in normal insanın midesini bulandıracak bir şahsiyeti var."

Açıklamalarında Hz. Muaviye (RA) dönemindeki yönetim tercihlerine ve saltanat geçişine de değinen Sifil, alınan kararın İslam ümmeti açısından ağır sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti. Hz. Muaviye’nin oğlu Yezid’i kendisinden sonra veliaht olarak tayin etmesini değerlendiren Ebubekir Sifil, "Hz. Muaviye'nin (RA) oğlu Yezid'i veliaht ilan etmesi isabetsiz bir davranıştı ve neticesi fecaat oldu" sözleriyle yaşanan tarihi sürecin Müslümanların hafızasındaki yerini özetledi.