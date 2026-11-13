Ebubekir Sifil TVNET ekranlarında anlattı: Çocuklarımıza neden Yezid ve Muaviye isimlerini vermeyiz?

İslam tarihinin en hassas kırılma noktalarından biri ve bu sürecin Müslüman toplumların kültürüne, özellikle de isim tercihlerine yansıması TVNET ekranlarında masaya yatırıldı. Programa konuk olan İlahiyatçı Yazar Ebubekir Sifil, toplumda çocuklara neden Yezid ve Hz. Muaviye isimlerinin verilmediğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Tarihi olayların ve şahsiyetlerin Ehl-i Sünnet çizgisinde nasıl değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Ebubekir Sifil, Yezid’i aklama ya da savunma gibi bir yaklaşım içerisinde olamayacağını kesin bir dille vurguladı. Sifil, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu çarpıcı ifadeleri kullandı:
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