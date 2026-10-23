TDV'den fon iddialarına net cevap: Tasfiye edilen fonlarda varlığımız yok

Türkiye Diyanet Vakfı, fon yatırımları nedeniyle zarara uğradığı ve üst düzey yöneticilerinin bu sebeple görevden alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Vakıf, söz konusu iddiaları haberleştirenler ve sosyal medyada yayanlar hakkında hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.

TDV'nin tek fon yatırımı TLK

1975 yılında kurulan ve Genel Merkezinin yanı sıra 1003 şubesiyle 149 ülkede dini, hayri ve sosyal hizmet alanlarında faaliyet gösteren TDV, yasal mevzuat gereği kısa sürede kullanılamayacak nakdi varlıklarını değerlendirmek durumunda olduğunu belirtti. Vakıf, mali kaynaklarını faizsiz finans ilkelerine uygun şekilde değerlendirdiğini kaydetti.

Açıklamada, son dönemde gündeme gelen portföy yönetim şirketlerinde ve tasfiye kararı alınan ilgili fonlarda TDV'nin herhangi bir mali kaynağının bulunmadığı ifade edildi. Bu nedenle söz konusu fonlar üzerinden vakfın mali kaynaklarının değer kaybetmesinin veya zarara uğramasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

TDV, nakit varlıklarının bir bölümünü faizsiz finans ilkelerine göre faaliyet gösteren TLK fonunda değerlendirdiğini ve tek fon yatırımının da bundan ibaret olduğunu bildirdi. Bazı fonlar hakkında tasfiye kararı alınmasının ardından TLK fonundaki varlıkların kontrollü ve kademeli olarak çekilmeye başlandığı, bu kaynakların diğer faizsiz fon dışı mecralarda değerlendirildiği aktarıldı.

"Yönetim değişikliği fon meselesiyle ilgili değil"

Vakıf, Genel Müdür ile iki Genel Müdür Yardımcısının fon meselesi nedeniyle görevden alındığı yönündeki iddiaları da yalanladı. Açıklamada, yönetim değişikliğinin uzun süredir Vakıf Mütevelli Heyetinin gündeminde olduğu ve söz konusu iddialarla aynı döneme denk gelmesinin rastlantı olduğu belirtildi.

TDV, fon yatırımları nedeniyle herhangi bir zarara uğramadığını ve yönetim değişikliğinin de bu gerekçeyle yapılmadığını bildirdi.

İddiaları yayanlar hakkında hukuki süreç başlatıldı

Açıklamanın sonunda, vakfa yönelik haksız ithamlar ve iftiralar içerdiği belirtilen iddiaları haberleştirenler ve sosyal medya üzerinden yayanlar hakkında hukuki süreç başlatıldığı duyuruldu.

Türkiye Diyanet Vakfı' tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV)’na yönelik son günlerde bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, Vakfın fon yatırımlarından zarar ettiği ve bu nedenle yöneticilerinin görevden alındığına dair iddialar üzerine bu açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.

TDV, 1975 yılında kurulmuş bir vakıf olup Genel Merkez ve 1003 şubesi ile 149 ülkede dini, hayri ve sosyal hizmet alanlarında faaliyet göstermektedir. Vakıf, daha önceki açıklamalarında değindiği gibi tabi olduğu yasal mevzuat gereği kısa sürede kullanılamayacak nakdi varlıklarını etkin bir şekilde değerlendirmek zorundadır. Bu kapsamda TDV mali kaynaklarını faizsiz finans ilkelerine uygun olarak değerlendirmektedir.

Son dönemde piyasalarda adı geçen portföy yönetim şirketlerinde ve tasfiye kararı alınan ilgili fonlarda Vakfın herhangi bir mali kaynağı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Vakfın mali kaynaklarının bu fonlar üzerinden değer kaybına uğraması veya zarar etmesi söz konusu değildir.

Vakıf, nakit varlıklarının bir kısmını faizsiz finans ilkelerine göre faaliyet gösteren TLK fonunda değerlendirmiştir. Vakfın tek fon yatırımı bundan ibarettir. Bazı fonlarla ilgili tasfiye kararı alınması üzerine Vakıf TLK fonunda bulunan varlıklarını kontrollü ve kademeli olarak çekmeye ve diğer faizsiz fon dışı mecralarda değerlendirmeye başlamıştır. Vakıf bu fon yatırımından dolayı hiçbir şekilde zarara uğramamıştır.

Öte yandan TDV’nin Genel Müdürü ve iki Genel Müdür Yardımcısının fon meselesinden dolayı görevlerinden alındığına dair iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. Vakıftaki yönetim değişikliği uzun bir zamandır Vakıf Mütevelli Heyetinin gündeminde olan bir konu olup değişikliğin bahsi geçen iddialarla aynı döneme denk gelmesi sadece bir rastlantıdır. Vakıf fon yatırımları sebebiyle herhangi bir zarara uğramadığı gibi yönetim değişikliğinin de bu gerekçeyle yapılması söz konusu değildir.

TDV’ye yönelik haksız ithamlar ve iftiralar içeren iddiaları haber yapanlar ve bunları sosyal medyada yayanlar hakkında hukuki süreç başlatılmıştır.

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