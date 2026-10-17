Türkiye Diyanet Vakfı'ndan fon iddialarına ilişkin açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
21:36, 17/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 21:45, 17/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Türkiye Diyanet Vakfı medyada çıkan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Türkiye Diyanet Vakfı, bazı portföy yönetim şirketleri ve tasfiye kararı alınan fonlarla ilgili iddialara yanıt vererek söz konusu fonlarda vakfın herhangi bir mali kaynağının bulunmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada "Vakfın mali kaynaklarının değer kaybına uğradığı, faizli finansal ürünlerde değerlendirildiği ve borsada yatırımlarının bulunduğu yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Türkiye Diyanet Vakfı, son dönemde basında yer alan mali kaynaklarına ilişkin haberler hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan vakfın, Genel Merkez ve 1.003 şubesiyle faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. Vakfın, yasal mevzuat gereği kısa sürede kullanılamayacak nakdi varlıklarını etkin şekilde değerlendirmek zorunda olduğu ifade edilirken, mali kaynakların faizsiz finans ilkelerine uygun olarak değerlendirildiği kaydedildi.
Son dönemde gündeme gelen portföy yönetim şirketleri ve tasfiye kararı alınan ilgili fonlarda vakfın herhangi bir mali kaynağının bulunmadığı belirtilen açıklamada, vakfın mali kaynaklarının değer kaybına uğradığı, faizli finansal ürünlerde değerlendirildiği ve borsada yatırımlarının bulunduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Türkiye Diyanet Vakfı, söz konusu iddialarda bulunanlar hakkında hukuki haklarının saklı olduğunu da bildirdi.
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