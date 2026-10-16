Sorunlu fonlar için yeni adım: Süreç hızlanacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sorunlu fonlara ilişkin gerekli adımların atıldığını belirterek, Meclis'te gelecek hafta görüşülmesi beklenen kanun teklifinin ardından sürecin hızlanacağını bildirdi.
Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, fon soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalara ve sermaye piyasalarına yönelik düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
'Sorunlu fonlar tasfiye ediliyor'
Sorunlu fonların olağan ve olağanüstü usullerle tasfiye edildiğini belirten Yılmaz, bu çalışmalarla sermaye piyasalarının yapısının güçlendirildiğini ifade etti. Benzer sorunların yeniden yaşanmaması için gerekli idari adımların da atıldığını kaydetti.
Yılmaz, Meclis'te gelecek hafta görüşülmesi beklenen kanun teklifinin ardından sürecin daha da hızlanacağını vurguladı.
'Sermaye piyasaları için yeni düzenlemeler hazırlanıyor'
Sermaye piyasalarına yönelik yapısal iyileştirmeleri içeren kanun teklifi hazırlıklarının kapsamlı şekilde sürdürüldüğünü belirten Yılmaz, piyasaların güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.
Sermaye piyasalarını kalkınma politikalarının önemli bir unsuru olarak gördüklerini ifade eden Yılmaz, bu alanın uluslararası standartlar doğrultusunda hem idari kararlarla hem de yasal düzenlemelerle güçlendirilmeye devam edileceğini kaydetti.