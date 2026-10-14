Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının fon soruşturması kapsamında talep ettiği izin için Bakanlık Teftiş Kurulu ön inceleme yaptı. Şimşek, ön inceleme raporunun ardından Gönül hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığı ön inceleme raporuna istinaden eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında Gönül hakkında soruşturma izni talep etmişti.
Ön inceleme raporu sonrası soruşturma izni
Bu talep üzerine Şimşek, Bakanlığın Teftiş Kurulunu 2 Ekim'de ön inceleme yapmak üzere ivedilikle görevlendirmişti.
Söz konusu görevlendirme neticesinde Teftiş Başkanlığınca düzenlenen ön inceleme raporuna istinaden Gönül hakkında Bakan Şimşek tarafından soruşturma izni verildiği bildirildi.