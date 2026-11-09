Terörle mücadele gazilerine müjdeli haber: Yeni kimlikleri teslim edildi

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Başkanı Sayın Ertuğrul Gazi Demir ve beraberindeki heyet ile bakanlığımızda bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde titizlikle yürüttüğümüz süreç neticesinde, resmi olarak gazilik ünvanına ve hak ettikleri sosyal haklara kavuşan kahramanlarımıza gazi kimlik kartlarını teslim ettik. Bu kadim toprakların huzuru ve milletimizin refahı için fedakarca mücadele eden gazilerimizi her daim dinlemeyi, onların dertlerini derdimiz bilmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
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