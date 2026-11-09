Sermaye piyasası soruşturmasında Enver Çevik gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik gözaltına alındı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik gözaltına alındı.
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