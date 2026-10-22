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İslam dünyasında birlik için İstanbul’da ortak çağrı

İslam dünyasında birlik için İstanbul’da ortak çağrı

Ümmügülsüm Durmuş
12:30, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 12:41, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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İslam dünyasında birlik için İstanbul’da ortak çağrı
Konferansın basın açıklaması yapıldı

Dünya Müslüman Âlimler Birliği ile İslam Âlimleri Vakfı iş birliğinde Uluslararası İslam Birliği Konferansı 28-30 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Konferansta İslam dünyasında birlik ve dayanışmayı güçlendirmeye yönelik ortak ilkeler ele alınacak.

İstanbul’da Uluslararası İslam Birliği Konferansı Düzenlenecek. Uluslararası İslam Birliği Konferansı’nın amacı ve programı, İslam Âlimleri Vakfı’nda düzenlenen basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu. “Ortak Temel İlkelerden Birlik Sözleşmesine” temasıyla gerçekleştirilecek konferans, farklı mezhep ve düşünce gelenekleri arasında ortak çalışma alanları geliştirmeyi ve İslam dünyasında birlik arayışını somut adımlarla güçlendirmeyi amaçlıyor.

Dünya Müslüman Âlimler Birliği ve İslam Âlimleri Vakfı’nın ortak organizasyonuyla düzenlenecek buluşmada, Müslüman toplumlar arasındaki ayrışmaların nedenleri değerlendirilecek; eğitim, kültür, ekonomi ve toplumsal iş birliği alanlarında hayata geçirilebilecek projeler gündeme alınacak.


Gazze için dayanışma çağrısından ümmet birliği hedefine

Geçtiğimiz yıl İstanbul’da 50’den fazla ülkeden 150’yi aşkın âlimin katılımıyla gerçekleştirilen “İslâmî ve İnsanî Bir Sorumluluk: Gazze” konferansının ardından bu yılki buluşmada, İslam dünyasında birlik ve dayanışmanın kurumsal bir zeminde güçlendirilmesi hedefleniyor. Gazze’ye insani yardım ulaştırılması, Filistin davasına destek verilmesi ve uluslararası sorumlulukların hatırlatılması amacıyla düzenlenen önceki konferansın ardından, bu yıl ortak ilkeler ve iş birliği mekanizmaları üzerinde durulacak.

Konferansta âlimlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının, medyanın ve karar alıcıların sorumlulukları da değerlendirilecek. Eğitim ve ıslah çalışmalarından ekonomik iş birliğine kadar farklı alanlarda ortak projelerin geliştirilmesi ele alınacak.

“İhtilaf ettiğimiz hususlarda birbirimizi mazur görürüz” İlkesi

Basın açıklamasının Arapça bölümünü Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği, Türkçe bölümünü ise Uluslararası İslam Birliği Konferansı Tertip Komitesi Başkanı ve İslam Âlimleri Vakfı Başkan Vekili Abdülvahap Ekinci gerçekleştirdi.

Açıklamada, birlik çalışmalarının temel yaklaşımını ortaya koyan “Üzerinde ittifak ettiğimiz hususlarda iş birliği yapar, ihtilaf ettiğimiz hususlarda birbirimizi mazur görürüz” ilkesinin esas alınacağı belirtildi.

Konferansta, “Vasat Ümmet Misakı: Sabiteler ve Değişkenler” başlıklı taslağın müzakereye sunulacağı ve mümkün olan en geniş ilmî mutabakatla ortak bir metin hazırlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Çalışmalar kapsamında Uluslararası İslam Birliği Sözleşmesi taslağının oluşturulması ve alınan kararların uygulanmasını takip etmek üzere bir koordinasyon heyetinin kurulması da planlanıyor. Böylece konferansın, katılımcı kuruluşlar arasında süreklilik taşıyan bir iş birliği sürecinin başlangıcı olması amaçlanıyor.

Konferansın programı açıklandı

28-30 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek konferansın ilk günü Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda başlayacak. Açılış ve protokol konuşmalarının ardından ümmet birliğinin gerekliliği ve mevcut durumu ele alınacak, sözleşme taslağına ilişkin görüşler değerlendirilecek.

Konferansın ikinci gününde eğitim ve ıslah çalışmaları, sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliği, siyasi birlik ve ortak ekonomik pazar konuları gündeme gelecek. Hazırlanan sözleşme taslağı ile sonuç bildirisi de katılımcıların müzakeresine sunulacak.

Program, 30 Ekim Cuma günü Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’nde cuma namazının ardından sonuç bildirisinin Arapça ve Türkçe okunmasıyla sona erecek.

Konferansın, farklı ilmî ve düşünsel gelenekler arasında ortak zemini güçlendirmesi ve İslam dünyasında birlik hedefini somut iş birliği adımlarıyla desteklemesi bekleniyor.

Başlıklar :İslamKonferansİslam Birliği
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Yeni Şafak
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