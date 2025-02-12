FETÖ milyar dolarları yurt dışına çıkardı

Firari Gazeteci Ahmet Dönmez ile 3. Programına çıkan Antepli,” Örgüt milyarlarca doları yurt dışına çıkardı. Kaynak Holding vesilesiyle Mustafa Özcan'ın ve başkalarının çıkardığı paralar çok büyük paralar. Londra'da, Amerika'daki fonlarda. Hatta bir arkadaşım şey dedi, bir kısmını da Singapur'a taşımışlar. Oradaki bankalarda para vardı, bilmiyorum. Ama yahu bu paraların miktarını detaylı bilmek mümkün değil” dedi.