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FETÖ milyar dolarları yurt dışına çıkardı

FETÖ milyar dolarları yurt dışına çıkardı

Erdal Kılınç
Erdal Kılınç
14:0112/02/2025, Çarşamba
G: 12/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Milyarlarca dolar kaçırdı
Milyarlarca dolar kaçırdı

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in soruların çalınmasıyla ilgili izin verdiğini açıkladıktan sonra FETÖ’nün hedefi haline gelen Prof. Abdullah T.Antepli, örgütün milyarlarca doları yurt dışına çıkardığını söyledi. Paraların birçok kıtada yatırım için kullandığını örgütte ihtiyacı olan kişilere verilmediğini iddia eden Antepli Fetullah Gülen’in Yahudi din adamlarıyla defalarca yan yan yana geldiğini söyledi.

FETÖ’nün soru çaldığını söyleyerek gündeme oturan Prof. Abdullah Antepli, örgütün milyarlarca doları yortu dışına çıkardığını anlattı.

Milyar dolarları yurt dışına çıkardı

Firari Gazeteci Ahmet Dönmez ile 3. Programına çıkan Antepli,” Örgüt milyarlarca doları yurt dışına çıkardı. Kaynak Holding vesilesiyle Mustafa Özcan'ın ve başkalarının çıkardığı paralar çok büyük paralar. Londra'da, Amerika'daki fonlarda. Hatta bir arkadaşım şey dedi, bir kısmını da Singapur'a taşımışlar. Oradaki bankalarda para vardı, bilmiyorum. Ama yahu bu paraların miktarını detaylı bilmek mümkün değil” dedi.

Yahudi liderlerle defalarca görüştü

Mahrem yapıda uzun süre çalıştığını anlatan Antepli” Gülen papa ve hahamlarla görüştü. Defalarca görüştü eşlik ettim. Yahudilerle iyi ilişkiler kurmak önemli amaçlardan biriydi” şeklide konuştu.




Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#FETÖ
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