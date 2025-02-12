FETÖ milyar dolarları yurt dışına çıkardı

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in soruların çalınmasıyla ilgili izin verdiğini açıkladıktan sonra FETÖ’nün hedefi haline gelen Prof. Abdullah T.Antepli, örgütün milyarlarca doları yurt dışına çıkardığını söyledi. Paraların birçok kıtada yatırım için kullandığını örgütte ihtiyacı olan kişilere verilmediğini iddia eden Antepli Fetullah Gülen’in Yahudi din adamlarıyla defalarca yan yan yana geldiğini söyledi.
Milyar dolarları yurt dışına çıkardı
Firari Gazeteci Ahmet Dönmez ile 3. Programına çıkan Antepli,” Örgüt milyarlarca doları yurt dışına çıkardı. Kaynak Holding vesilesiyle Mustafa Özcan'ın ve başkalarının çıkardığı paralar çok büyük paralar. Londra'da, Amerika'daki fonlarda. Hatta bir arkadaşım şey dedi, bir kısmını da Singapur'a taşımışlar. Oradaki bankalarda para vardı, bilmiyorum. Ama yahu bu paraların miktarını detaylı bilmek mümkün değil” dedi.
Yahudi liderlerle defalarca görüştü
Mahrem yapıda uzun süre çalıştığını anlatan Antepli” Gülen papa ve hahamlarla görüştü. Defalarca görüştü eşlik ettim. Yahudilerle iyi ilişkiler kurmak önemli amaçlardan biriydi” şeklide konuştu.