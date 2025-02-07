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FETÖ iltisaklı 'artıgerçek'in X hesabına erişim engeli

FETÖ iltisaklı 'artıgerçek'in X hesabına erişim engeli

23:447/02/2025, Cuma
G: 8/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ekim 2014’ten bu yana erişim engeli getirilen FETÖ iltisaklı ve direkt örgüt tarafından yönetilen hesap sayısı 164'e yükseldi.
Ekim 2014’ten bu yana erişim engeli getirilen FETÖ iltisaklı ve direkt örgüt tarafından yönetilen hesap sayısı 164'e yükseldi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) dezenformasyonlarını yürüten 'artıgerçek'in X hesabına erişim engeli getirildiği öğrenildi. Bahsi geçen hesabın yanında ayrıca FETÖ'nün propagandası yapan ve psikolojik harekat yürüttüğü belirlenen Levent Mazılıgüney ile 'kaç saat oldu' isimli X hesaplarının kapatıldığı da belirlendi. Dün de FETÖ'cüler tarafından yönetilen ve aralarında "Turhan Bozkurt, Emre Uslu, Ahval, Dahi Oğlan"ın da bulunduğu 42 hesaba erişim engeli getirilmişti.

Sosyal medya kullanımının gün geçtikçe artmasıyla birlikte anında bilgi edinme alışkanlığı da hız kazanıyor.

Ancak bu edinimle birlikte doğruluğu sorgulanmadan aktarılan yanıltıcı bilgiler de toplumun yanlış yönlendirilmesine neden oluyor.

Özellikle de yurt dışı kaynaklı
dezenformasyon
lara sıkça rastlanırken bunun yoğun bir şekilde popüler
sosyal medya platformu
X'te yapılması dikkat çekiyor.

Sosyal medyada FETÖ temizliği

Türkiye'ye yönelik dezenformasyon kaynaklarının başını çektiği
Fetullahçı Terör Örgütü
'nün (FETÖ) X'teki yapılanmaları da birer birer çökertiliyor.
FETÖ
'nün sosyal medya ayağına yönelik yapılan son temizliği
İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci
duyurdu.
Değirmenci, FETÖ'nün psikolojik harekatını yöneten ve örgütün propagandasını yapan '
artıgerçek
''in,
Levent Mazılıgüney
'in ve 'kaç saat oldu?' isimli X hesaplarının kapatıldığını belirtti.

Sayı 164'e yükseldi

Öte yandan Değirmenci, Ekim 2014’ten bu yana erişim engeli getirilen FETÖ iltisaklı ve direkt örgüt tarafından yönetilen hesap sayısının 164'e yükseldiği bilgisini de paylaştı.

Aslan Değirmenci dün yaptığı paylaşımda da FETÖ'cüler tarafından yönetilen ve aralarında "Turhan Bozkurt, Emre Uslu, Ahval, Dahi Oğlan"ın da bulunduğu 42 hesaba erişim engeli getirildiğini belirtmişti.



#FETÖ
#Sosyal Medya
#artıgerçek
#Levent Mazılıgüney

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