FETÖ iltisaklı 'artıgerçek'in X hesabına erişim engeli

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) dezenformasyonlarını yürüten 'artıgerçek'in X hesabına erişim engeli getirildiği öğrenildi. Bahsi geçen hesabın yanında ayrıca FETÖ'nün propagandası yapan ve psikolojik harekat yürüttüğü belirlenen Levent Mazılıgüney ile 'kaç saat oldu' isimli X hesaplarının kapatıldığı da belirlendi. Dün de FETÖ'cüler tarafından yönetilen ve aralarında "Turhan Bozkurt, Emre Uslu, Ahval, Dahi Oğlan"ın da bulunduğu 42 hesaba erişim engeli getirilmişti.
Sosyal medya kullanımının gün geçtikçe artmasıyla birlikte anında bilgi edinme alışkanlığı da hız kazanıyor.
Ancak bu edinimle birlikte doğruluğu sorgulanmadan aktarılan yanıltıcı bilgiler de toplumun yanlış yönlendirilmesine neden oluyor.
Sosyal medyada FETÖ temizliği
Sayı 164'e yükseldi
Öte yandan Değirmenci, Ekim 2014’ten bu yana erişim engeli getirilen FETÖ iltisaklı ve direkt örgüt tarafından yönetilen hesap sayısının 164'e yükseldiği bilgisini de paylaştı.
Aslan Değirmenci dün yaptığı paylaşımda da FETÖ'cüler tarafından yönetilen ve aralarında "Turhan Bozkurt, Emre Uslu, Ahval, Dahi Oğlan"ın da bulunduğu 42 hesaba erişim engeli getirildiğini belirtmişti.