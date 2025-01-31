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FETÖ’de ölüm emri

FETÖ’de ölüm emri

Erdal Kılınç
Erdal Kılınç
04:0031/01/2025, Cuma
G: 31/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Hamdullah Öztürk
Hamdullah Öztürk

Firari FETÖ’cü Ahmet Dönmez’in YouTube üzerinden yaptığı yayına, örgütün sözde yöneticilerinden Abdullah Antepli’nin 'Sınav sorularını çaldık' itirafı damga vurmuştu. İtiraf sonrası örgütte iç karışıklıklar yaşanıyor. Dönmez bundan sonra kimseyle program yapmayacağını hakkında ölüm emri verildiğini iddia etti. Dönmez’in iddialaını destekler bir açıklamayı örgütün sözde yöneticilerinden Hamidullah Öztürk yaptı. Öztürk, "Daha önce bozgunculuk çıkaranlar öldürüldü. İçimizdeki Neronlar ve Firavunlar yanıtsız kalmayacak” ifadelerini kullandı.


#FETÖ
#Ahmet Dönmez
#örgüt

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