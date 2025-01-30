Gizli tanık davasında müdürler hakim karşısında

Emniyetçiler, soruşturma sürerken dosyanın sanıkları arasındayken şaibeli bir şekilde gizli tanık yapılmak istenen Serdar Sertçelik’in yurt dışına kaçırılmasına ilişkin yargılanıyor. Söz konusu iddialarla ilgili 6’sı emniyetçi toplam 11 kişinin yargılandığı davanın üçüncü duruşması, Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.





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Mahkemede söz alan sanıklardan eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Komiseri Ufuk Gültekin, Savcı Mustafa Kaya ile yazışmalarını mahkemeye sunarak, kendisinin yalnızca talimat ilettiğini ve herhangi bir yetkisi olmadığını savundu. Gültekin, "Savcımız ile önceden çalışıyorduk. Bana talimat da verirdi, soru da sorardı. Bu, aramızdaki samimiyetten kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.





Sanık Kerem Gökay Öner ise, "Devletin memuru olarak görev yaptım, adli makamların talimatlarını yerine getirdim. Bunun dışında kanunsuz hiçbir işlem yapmadım" diyerek suçlamaları reddetti.





"EK MAAŞ ALMADIĞI İÇİN SAF DIŞI EDİLDİ"

Öner’in avukatı Suna Öztaşdönderen, müvekkilinin Ayhan Bora Kaplan davasında görev yapan emniyet mensupları arasında ek maaş alamayan tek kişi olduğunu ve bunun soruşturmadan saf dışı edilmesinin bir göstergesi olduğunu savundu. Öztaşdönderen, davanın tüm yönleriyle aydınlatılması için Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç’in tanık olarak dinlenmesini talep etti.





Sanık Murat Çelik’in avukatı, müvekkilinin Savcı Mustafa Kaya ile yaptığı görüşmelerin baz kayıtlarıyla tespit edilmesini istedi. Bu talebe karşılık Öner’in avukatı, müvekkilinin yalnızca bu davada değil, birçok terör ve FETÖ davasında görev aldığını, savcı ile görüşmesinin normal olduğunu belirtti.



