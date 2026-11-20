Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son günlerde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ilgili kamuoyunda gündeme gelen hususlar üzerine gerekli incelemelerin yapıldığını belirterek, alınan yeni kararları kamuoyuyla paylaştı.
Uraloğlu, yaptığı açıklamada, söz konusu icra takiplerinin toplam geçişlerin yalnızca yüzde 0,43'ünü oluşturduğunun tespit edildiğini aktardı.
Özel otoyol şirketlerinin icra uygulamaları durdurulacak
Vatandaşlara yansıyan sorunlarla ilgili taraflarla yapılan değerlendirmeler sonucunda bir dizi karar alındığını bildiren Uraloğlu, bu kapsamda özel otoyol şirketlerinin süreyi aşan tahsilatları nedeniyle yürüttüğü avukatlık ve icra uygulamalarının derhal durdurulacağını ve uygulamanın yeniden düzenleneceğini kaydetti.
HGS'de otomatik ödeme kolaylığı geliyor
HGS kullanıcılarının hesaplarını kredi kartına bağlayarak otomatik ödeme talimatı vermelerinin teşvik edileceğini ve bu yönde kolaylaştırıcı düzenlemelerin hayata geçirileceğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:
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