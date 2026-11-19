Türkiye'de yatırım yapmak isteyen yabancılar için ikamet izninde yeni dönem başladı. Resmî Gazete'de yayınlanan kararla, yabancı yatırımcıların ülkede daha uzun süre kalabilmesine imkân sağlandı. Yatırım miktarına göre belirlenecek izinlerle, yatırımcıların Türkiye'deki faaliyetlerini uzun vadeli planlayabilmesi ve yatırımlarını sürdürebilmesi amaçlanıyor.

PROJENİN MİKTARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Yeni düzenlemeye göre Türkiye'de en az 150 bin ABD doları yatırım yapan yabancılara 3 yıl, en az 200 bin ABD doları yatırım yapanlara ise 5 yıl süreli ikamet izni düzenlenebilecek. Yatırımcıların belirlenen şartları karşılayıp karşılamadığı, yaptıkları yatırımın türüne göre ilgili kamu kurumları tarafından incelenecek. Başvurular, yabancıların Türkiye'de kalmasına ilişkin kanunda yer alan diğer şartlar da dikkate alınarak değerlendirilecek. Böylece yalnızca belirlenen tutarda yatırım yapılması, ikamet izninin doğrudan verilmesi için yeterli olmayacak.

VATANDAŞLIK HAKKI KAPSAM DIŞI

Düzenleme, yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş şartlarını değiştirmeyecek. Yatırım karşılığında sağlanacak 3 ve 5 yıllık izinler, yalnızca Türkiye'de yasal olarak ikamet etme hakkını kapsayacak. Bu izinler, yatırım yoluyla istisnai Türk vatandaşlığı kazanılması kapsamında değerlendirilmeyecek. Ayrıca ikamet izni, yabancılara doğrudan çalışma hakkı da sağlamayacak. Türkiye'de çalışmak isteyenlerin ayrıca çalışma izni alması gerekecek. Düzenleme ile özellikle genç girişimciler hedefleniyor. Yabancı yatırımcılara yatırım tutarına göre 3 ve 5 yıl süreli ikamet izni verilmesini öngören düzenlemenin, Türkiye'nin uluslararası yatırım ortamına olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Uygulamanın, Türkiye'yi yabancı yatırımcılar açısından daha cazip bir merkez haline getirmesi ve uzun vadeli yatırım kararlarını desteklemesi hedefleniyor.

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FARKLI ÜLKE ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında hazırlanan kararla, yatırımcıların Türkiye'deki faaliyetlerini daha uzun süreli ve öngörülebilir koşullarda yürütmesi hedefleniyor. Uluslararası uygulamalar dikkate alınarak hazırlanan düzenlemenin, yatırımların sürekliliğine katkıda bulunması, yeni yatırımları teşvik etmesi ve istihdamı desteklemesi bekleniyor. Uzun vadeli yatırımcıların Türkiye'de daha fazla zaman geçirmesi, yerel tedarikçilerle iş ilişkilerinin gelişmesine ve ekonoYabancı yatırımcılara yatırım tutarına göre 3 ve 5 yıl süreli ikamet izni verilmesini öngören düzenlemenin, Türkiye'nin uluslararası yatırım ortamına katkı sağlaması bekleniyor. Uygulamanın, Türkiye'yi yabancı yatırımcılar açısından daha cazip bir merkez haline getirmesi ve uzun vadeli yatırım kararlarını desteklemesi hedefleniyor. Ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesine de katkı sağlayabilecek.

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